Sondage sur l'environnement : pour sept Français sur dix, l'économie nuit à l'écologie

Ce vendredi, c'est le début de la convention citoyenne pour le climat voulue par Emmanuel Macron. 150 citoyens tirés au sort ont commencé à plancher sur les mesures à prendre pour lutter contre le réchauffement climatique. Pour savoir ce que les Français pensent de cette convention et plus largement de l'environnement, le journal économique les Echos a publié jeudi un sondage Elabe.

La convention climat n'emballe pas les foules

Les Français en sont pas très convaincus par la convention citoyenne pour le climat. Plus d'un Français sur deux, 55%, ne trouve pas cette consultation utile. Ce qui n'est pas le cas des jeunes. Les deux tiers des 18/24 ans y croient, comme 57% des 25/34 ans.

L'économie nuisible pour l'écologie : la surprise de ce sondage

Pour plus de sept Français sur dix, notre modèle économique n'est pas compatible avec la protection de l'environnement. Une opinion partagée par toutes les catégories sociales, y compris les électeurs d'Emmanuel Macron.

Cela dit, ça n'empêche pas les Français d'être plus optimistes qu'on ne pourrait le croire. Presque six sur dix pensent qu'il n'est pas trop tard pour agir contre le réchauffement. Un optimisme que ne partagent pas les plus jeunes et les classes populaires. Pour un gros tiers, 37%, c'est déjà foutu.

Pour autant, la grande majorité des Français, 80% se disent impliqués au quotidien pour l'environnement.

Seul bémol, il ne faut pas que des mesures vertes contraignantes touchent de trop près au quotidien. La fronde des gilets jaunes contre la taxe carbone en est un bon exemple.