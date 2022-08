"On souffle un peu, il y a de l'air" : fin de l'épisode de canicule en Midi-Pyrénées

Après une semaine de chaleur écrasante, les températures sont à nouveau plus respirables ce dimanche dans l'ex-région Midi-Pyrénées. On a perdu 10° en un jour; de la pluie et des orages sont prévus cette semaine.