Soulac-sur-Mer : et maintenant, que va devenir le Signal ?

Lundi 10 mai 2021 était un jour à marquer d'une pierre blanche pour 14 des 75 propriétaires d'appartements de l'immeuble du Signal, à Soulac-sur-Mer. Sept ans après la fermeture de la résidence, menacée d'effondrement par l'érosion côtière, ils ont pu signer leur acte de vente et toucher un chèque à la hauteur de leurs attentes : sept millions d'euros, soit environ 90 000 euros chacun.

"Un poids qui s'envole" pour les propriétaires

"On va pouvoir tourner la page", soufflent les propriétaires. Ils se disent "soulagés", parlent "d'un poids qui s'envole". Certains vont rembourser leur crédit grâce à cet argent, d'autres vont profiter de cet apport pour racheter un bien. À Soulac, de nouveau ? "Jamais de la vie !" nous disent-ils tous. Ils veulent tirer un trait sur ce long combat, que certains n'ont pas vu aboutir : une quinzaine d'entre eux sont décédés, de vieillesse, de maladie, avant l'heureux dénouement.

Il faudra encore attendre plusieurs mois avant la démolition et l'aménagement du site

Si ces 14 premières signatures marquent le début de la fin du Signal, il faudra encore attendre plusieurs mois avant qu'il disparaisse du paysage de Soulac-sur-Mer. En pratique, il faut que tous les propriétaires cèdent leur bien à la collectivité avant d'entamer les moindres travaux. Ils ont tous donné leur accord de principe, mais doivent signer l'acte de vente en bonne et due forme. Sauf que ce n'est pas si simple : "Pour un seul appartement, il peut y avoir sept ou huit descendants copropriétaires ayant droit aux indemnités, donc ce sera plus long pour certains dossiers que pour d'autres", explique la préfète de Gironde, Fabienne Buccio. Ils ont jusqu'au 31 décembre 2020 pour signer.

"Il n'y aura plus jamais de bâtiment à cet endroit" - le maire de Soulac-sur-Mer

Ensuite, et seulement ensuite, la résidence pourra être rasée, idéalement "au premier semestre 2022", selon la préfète. Les lieux seront ensuite rendus à la nature, détaille Xavier Pinteau, maire de Soulac-sur-Mer et président de la communauté de communes. "On va revégétaliser tout cet endroit, le reconfigurer avec une stratégie de gestion de la côte et du littoral. Il n'y aura plus jamais de bâtiment à cet endroit, vous pouvez vous rassurer. On va redonner une ambiance végétale, une mobilité propre avec beaucoup de voies piétonnes, replanter." Un espace réaménagé, sans doute avec l'aide d'associations, "de façon à ce que les gens puissent aller se promener, que les espèces animales et végétales reprennent leur place", ajoute la préfète.

Une "place du Signal" ?

Le maire de Soulac-sur-Mer souhaite quand même que l'histoire du Signal reste dans les mémoires. "Il faut se souvenir de ce qu'il s'est passé pour ne pas le répéter, surtout que la conclusion, même si elle a été longue et difficile, est une conclusion heureuse." Il se dit favorable à conserver le nom, pourquoi pas en nommant une "place du Signal", ou une "promenade" portant le nom de cet immeuble, devenu un symbole du changement climatique et de l'érosion du littoral.