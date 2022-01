Soulagement à Villegailhenc, dans l'Aude, où le pont est enfin reconstruit après les inondations de 2018

Le 14 octobre 2018, le Trapel, ruisseau traversant Villegailhenc, gonflé par les pluies diluviennes, emportait le pont qui l'enjambait. Suite à ces terribles inondations, les habitants ont vécu avec un pont provisoire pendant un peu plus de trois. Le chantier de reconstruction a débuté il y a quelques jours avec, le 11 janvier, le retrait du pont provisoire.

Un chantier d’envergure. Le pont étant un point névralgique de la circulation de la commune, mais aussi un accès privilégié vers la Montagne noire. Des déviations ont donc été mises en place pour passer d’une rive à une autre. Les commerces qui vont être impactés pendant huit mois seront dédommagés d'une partie de leur perte de chiffre d'affaire par la Région.

Un pont trois fois plus long

Mais surtout, le pont est un ouvrage ambitieux et à la pointe du côté de la sécurité. Le futur pont de Villegailhenc aura une longueur totale de 48 m avec une pile érigée dans le lit majeur du Trapel pour soutenir le tablier. Ce dernier, d’une épaisseur d’un mètre, sera constitué d’une dalle de béton armé d’un volume de 500 m3. Cette construction, extrêmement robuste, pourra résister à des crues d’une puissance supérieure à celle enregistrée en 2018. Sur ce nouveau pont, les voitures et les camions disposeront d’une chaussée large de 6 m. Un espace sera aussi dédié aux pétions.

"Si on avait la même crue qu'en 2018, il resterait encore entre 90 cm et 1 mètre avant d'arriver au tablier."

Un joli pont insiste le maire de Villegailhenc, Michel Proust mais surtout un pont très sécurisant insiste-t-il. "Il est vrai que le pont est dans le périmètre des Bâtiments de France. L'architecte a aussi donné son avis. On ne voulait pas un pont quelconque, mais avant tout c'était la sécurité. Et cet ouvrage, avec une pile centrale, c'est la solution qui était la mieux adaptée en cas de crue forte. On avait pont de 12 et 18 mètres. Il passe à 48 mètres et les parapets pourront, si l'eau venait à monter par dessus, se plier naturellement pour laisser passer l'eau. Et si on avait la même crue qu'en 2018, il resterait encore entre 90 cm et 1 mètre avant d'arriver au tablier."

Il fallait garantir la sécurité pour que la commune retrouve de la sérénité redit le maire. " Dès qu'il pleut, on est sur le qui vive. La dernière alerte orange qu'on a eue, il y a huit foyers. Les gens sont partis dormir ailleurs. C'est encore très fort. Mais je pense que quand ils vont voir le nouvel ouvrage, quand ils vont voir les travaux réalisés sur les cours d'eau, ça va complètement changé."

Les inondations d'octobre 2018 avaient causé la mort de 15 personnes dans l'Aude, dont quatre à Villegailhenc. Le phénomène météo a généré plus de 300 millimètres en 10 heures, l’équivalent de cinq mois de précipitations. Plus de 400 maisons avaient été endommagées à Villegailhenc. Les autorités ont déjà reconstruit deux autres ponts endommagés par les intempéries de 2018, celui de Salsigne et celui d'Aragon.

Le maire Michel Proust et Tamara Rivel élue au département de l'Aude. © Radio France - SM