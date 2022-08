Loire : sourcier, David Michel sonde le département pour trouver des sources d'eau

Depuis quelques semaines, les rendez-vous s'enchaînent pour David Michel. "Cette semaine j'en suis à une quinzaine de recherche de sources." Cet habitant de Saint-Martin-Lestra (Loire), dans les monts du Lyonnais, travaille depuis cinq ans comme sourcier, en micro-entreprise. Depuis le début de la sécheresse, au printemps 2022, il reçoit de plus en plus d'appels. "Plus la sécheresse est forte plus les gens nous appellent en urgence. Après dans tous les cas même quand c'est humide, il y a des fermes qui nous appellent. Mais voilà cette année c'est beaucoup plus de particuliers."

David Michel : "[...] on peut se tromper, c'est pour ça que c'est un métier, on ne fait pas n'importe quoi" Copier

Appelé sur des situations d'urgence

David Michel se déplace aussi parfois sur des situations d'urgence, chez "des maraîchers, des paysans, chez qui les bêtes ont besoin d'eau et leur puits s'est asséché, alors on essaie de trouver d'autres endroits où il y a beaucoup plus de débit. Ça nous arrive même sur des forages à 80 mètres, ça peut s'assécher en deux ans. On peut faire des puits chez nous, mais il faut arroser avec modération, c'est pas le tout d'arroser à tout va."

David Michel a créé sa micro-entreprise de sourcier il y a cinq ans. En plus de ça, il a suivi des stages en géobiologie. Quand on l'appelle, il quadrille le terrain avec ses deux baguettes métalliques. Quand il arrive près d'un filon, ses baguettes semblent comme réagir à un courant magnétique, et elles se croisent automatiquement. Le sourcier affirme également parvenir à déterminer la profondeur approximative du filon.

Très sollicité en ce moment, David Michel affirme que son activité, c'est un vrai métier. Même s'il n'est pas infaillible. Comptez une centaine d'euros pour faire venir un sourcier chez vous, et au moins 3 500 euros pour creuser un puits.

Des restrictions liées à l'usage de l'eau sont toujours en vigueur dans la Loire. Les zones Fleuve Loire Aval, Rhins-Sornin, Gier, Monts du Forez, Monts du Lyonnais, , Fleuve Loire Amont et Pilat Sud sont en état d'alerte renforcée. État d'alerte pour la zone Roannais et de crise (le plus haut niveau de vigilance) pour le secteur Sud-Loire.

