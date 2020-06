Souscription pour un livre de photographies de petits riens et de rêves du Luberon

Le photographe d'Apt David Tatin publiera cet été "Cosmos" un livre sur les trésors cachés du Parc Naturel du Luberon. Pour, le photographe, ces trésors se trouvent tout simplement dans les "petites riens" de la nature du Luberon, de la fougère en noir et blancs aux fleurs des ciels étoilés.

David Tatin explique que son oeil sort de la carte postale pour voyager en beauté parmi des rêves de nature.

Une souscription est lancée sur internet pour financer la parution de ce livre. Une partie des photos a déjà été exposé l'an passé dans le Off des rencontres de photographies d'Arles.

Sortir de la carte postale du Luberon et s'émerveiller des petits riens de la nature

David Tatin, photographe installé à Apt, veut partager son rapport à la nature du Luberon avec ses photos : "on peut s'émerveiller à notre porte avec des détails de rocher. ces photographies se veulent onirique et l'illustration de ce qui se passe en nous lorsqu'on ballade longtemps dehors. Cette présence longue dans la nature permet de regarder les choses autrement quelle qu'elle soient. Je voulais sortir de la carte postale et montrer l'émerveillement simple devant le retour aux sources de la nature. Ces petits riens, ça peut être des fleurs de nuit, on dirait un ciel étoilé. Ce n'est pas une espèce rare ou typique, ça provoque la sensation d'être ailleurs et le plaisir de beauté simple qui se rencontre partout".

Regarder le beau et questionner en photo notre relation à la vie

David Tatin a photographié le Luberon avant la crise sanitaire et le confinement. Les questions qu'il soulève avec son appareil photo résonnent davantage aujourd'hui dans son livre Cosmos: " je trouve important de continuer à regarder le beau. On a la chance qu'il en reste mais cette beauté est menacée. C'est la solution pour nous, êtres humains, de regarder le monde comme une chance et comme quelque chose qui fait partie de nous. Ce n'est pas juste comme un décor. J'avais écrit le texte du livre avant le confinement. Je parlais déjà de retour aux sources. On va moins voyager. On est tous dans le même monde. Je parle de la vie dans le livre avec une photo d'empreinte d'animal... On a beaucoup parlé de la vie depuis plusiuers semaine,s et dans le livre, le sujet, c'est la vie".

Pour participer à la souscription pour la publication du livre Cosmos , il faut rejoindre le site de financement participatif Ulule

Extrait du livre de photographies de David Tatin :

"Être dehors longtemps, randonner en autonomie, c’est d’abord marcher, manger, dormir. Puis, le physique s’estompe et on s’abandonne à un aller-retour permanent entre l’extérieur et soi-même. Entre l’immense et le détail. Il n'y a plus à choisir entre la mesure donnée par un simple pas et l’infini des années lumières : tout est là. Être au grand air, c’est célébrer le mariage entre le céleste et le terrestre. À un moment crucial de notre civilisation, c’est renouer le lien avec nos origines et se libérer de l’opposition entre le sauvage et le civilisé."