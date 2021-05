Spay : le domaine du Houssay obtient un pavillon bleu

La saison touristique commence bien pour le Domaine du Houssay à Spay. Le plan d'eau de la base de loisirs obtient son premier pavillon bleu. La récompense de plusieurs années de travail explique Mathieu Pons, gérant du domaine.

France Bleu Maine : ce pavillon bleu, c'est quelque chose que vous cherchiez à obtenir ?

Mathieu Pons : oui, plus exactement les élus de la mairie de Spay. Ils ont souhaité compléter notre panel de certifications puisque depuis quelques années, on essaye de développer le camping et la base de loisirs. Et on a une qualité d'eau qui est très bonne chaque année. Donc il était logique de s'inscrire dans cette démarche.

Comment fait-on pour obtenir un pavillon bleu ?

Hé bien, c'est complexe (rires). C'est une instance internationale qui travaille un petit peu évidemment sur la zone de baignade avec la plage, les alentours, les aires de pique-niques et la qualité de l'eau du site. Mais aussi sur tout ce qu'il y a autour notamment sur la commune, la station d'épuration, le tri sélectif. Donc cela reprend en globalité ce que la commune met en place pour avoir un site vert et une commune avec des atouts écologiques.

Le pavillon bleu récompense tout ce travail finalement.

Tout à fait. C'est vraiment une marche plurielle.

Vous l'aviez déjà obtenu par le passé ou c'est la première fois ?

Non, c'est la première année, c'est la première fois qu'on l'a donc on est vraiment content. On s'était plus concentré sur des choses liées au camping puisqu'on est passé à 3 étoiles l'an dernier et on obtenu des labels "camping qualité" et label "qualité tourisme". Donc on avait fait des démarches sur ce plan mais le pavillon bleu, c'est la première fois.

Vous attendez des répercussions en terme de fréquentation ?

Alors on déjà une très belle fréquentation puisque chaque été, en juillet et en aout, on est à 50 000 visiteurs. Nous ce que l'on voulait c'était mettre en avant la qualité de l'eau. On a des tests qui sont faits par l'ARS toutes les semaines et qui montrent la qualité de l'eau. Et c'était dommage de ne pas pouvoir l'afficher alors que cela peut attirer des gens qui cherchent un environnement calme et sain.

Surtout avec la crise sanitaire qui limite nos destinations de vacances.

Oui on ne pourra pas forcément partir à l'étranger. Là, on a aux portes du Mans, un domaine de 40 hectares de verdure et un site baignade pavillon bleu. Et sur une journée ou deux jours, cela peut permettre de se changer les idées et on en a tous besoin.