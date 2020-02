Le Refuge de l'Arche lance une campagne de financement participatif pour la construction d'un nouveau bâtiment

Château-Gontier, France

"Chaque soutien compte ! Merci d'avance pour votre mobilisation" lit-on sur la page Facebook du Refuge de l'Arche à Château-Gontier-sur-Mayenne. Le sanctuaire souhaite offrir toujours plus à ces pensionnaires "pour leur offrir de meilleures conditions de vie" et a donc décidé de construire un bâtiment de 800 m2 pour abriter, en hiver, les animaux de la grande prairie comme des buffles et des lamas. Avec un tel aménagement, d'autres animaux pourraient y être installés.

Le futur bâtiment qui abritera en hiver de grands herbivores - Page Facebook Refuge de l'Arche

Le coût d'un tel équipement s'élève à 550.000 euros, une grosse partie est financée par le Conseil Régional des Pays de la Loire. Pour le reste de la somme, le Refuge de l'Arche appelle à la générosité et aux dons via une plateforme de financement participatif.

►►La campagne de financement participatif sur le site helloasso