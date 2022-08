France Nature Environnement : "En Bourgogne, on peut tous lutter contre le changement climatique"

Il a fait très chaud et très sec cet été, et les trois-quarts des français estiment que cette situation va se répéter si on ne change pas radicalement notre mode de vie C'est le résultat d'un sondage ODOXA pour France Bleu. Un peu plus de la moitié d'entre nous (57%) pense que l'on peut encore éviter le pire. Que peut-on faire a notre échelle pour lutter contre le changement climatique ? quels sont les gestes du quotidien a adopter en priorité ? Nos paysages vont-ils changer radicalement dans les années ou les décennies à venir ? On pose la question à Hervé Bellimaz, le président de l'association France Nature Environnement en Bourgogne-Franche-Comté.

France Bleu Bourgogne : On parle ce matin donc de ce sondage Odoxa pour France Bleu. Les trois quarts des Français estiment que les perturbations climatiques vont devenir régulières si on ne change pas radicalement notre mode de vie. Est ce que vous croyez qu'il y a une véritable prise de conscience?

Hervé Bellimaz, président en Bourgogne-Franche-Comté de France Nature Environnement : La prise de conscience existe, ça c'est certain. Mais cette prise de conscience, elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle est déjà assez ancienne, mais elle est partagée par beaucoup plus de monde. Elle est partagée de différentes façons. Et comme vous avez mentionné, il y a un sentiment de peur et il y a aussi un manque d'information sur la réalité et sur comment se comporter pour sortir de ce dilemme.

"Le changement climatique, un défi pour l'humanité". C'est la bannière que l'on retrouve sur votre site Internet de France Nature Environnement. Que doit-on changer en priorité dans notre quotidien ?

Il n'y a pas une priorité, il y a plusieurs priorités. Parce que le problème est assez global, il y a ce que peut faire un gouvernement, mais il y a aussi ce que chacun peut faire. Donc le minimum pour moi, c'est s'informer. Donc s'informer, ce n'est pas dur. Vous avez le GIEC qui a publié un document pour les décideurs, qui est en français, qui fait quelques pages, qui fait une cinquantaine de pages. Tout le monde peut lire pour être informé. On peut également participer à des travaux du climat, ce qui peut permettre d'augmenter l'information et la compréhension de l'information.

Mais dans les gestes du quotidien ?

En termes de déplacements, prendre moins la voiture et plus le trains. Eviter l'avion. Ce qu'on peut faire en alimentation, c'est moins de produits carnés, moins de matières grasses. Se tourner vers les producteurs locaux. Il y a la diminution de l'eau, coût sur laquelle on peut intervenir. Il y a le lombricompostage pour les déchets organiques, pour ceux qui peuvent le faire et qui peuvent se tourner vers ces petits moyens. Donc ça, ce sont des petites choses, mais ce sont des choses que tout un chacun peut faire aujourd'hui.

Elisabeth Borne, la première ministre va rencontrer les patrons du Medef et leur demander de réduire de 10 % leur facture énergétique cet hiver. Est ce qu'il faut fixer des objectifs précis ?

Je ne sais pas si c'est suffisant, mais ce serait déjà pas mal. Après, je ne sais pas comment les entreprises vont pouvoir le réaliser. Mais effectivement, il faut qu'il y ait des ordres qui soient donnés par les gouvernements, par les responsables politiques.

Dans dix jours en Côte d'Or, des opposants aux éoliennes iront manifester dans trois villages du Sud-Est de la Côte d'Or. Qu'est ce que vous dites à ceux qui refusent ce mode de production d'énergie ?

Il ne s'agit pas d'être pour ou d'être contre. Il s'agit d'étudier les projets pour voir si le projet est compatible avec l'endroit où il s'installe. Des fois, on peut dire oui et des fois on peut dire non. Non seulement on peut, mais on doit dire non.

France Nature Environnement compte 19.000 adhérents en Bourgogne Franche-Comté. On vient de vivre un été vraiment très particulier. Est ce que la question du changement climatique amène un nouveau public ?

Ça amène un public qui est un peu désorienté. Donc ça dépend des générations. Mais si on est assez désorienté parce que, comme je l'ai dit précédemment, il y a un manque d'information, mais il y a un besoin d'action et donc il faut arriver à trouver des actions qui correspondent à l'analyse de la situation. En sachant que évidemment, il y a la situation en Bourgogne-Franche-Comté et ce qui est un détail par rapport à la situation dans le monde. Mais ce n'est pas un petit détail puisque c'est là où nous pouvons agir et contribuer à des solutions.

Ce sondage Odoxa pour France Bleu rappelle que plus d'une moitié des sondés estime que l'on peut encore changer les choses. Vous le croyez sincèrement , on peut encore agir ?

Non seulement on peut encore agir, mais on doit encore agir.