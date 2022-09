Stations de ski : il faut "un bouclier tarifaire" face aux prix de l'énergie, estime le maire de Corrençon

Face à la hausse des prix de l'électricité, la question se fait de plus en plus pressante dans les stations de ski des Alpes : pourront-elles ouvrir leurs remontées mécaniques ? La station de Villard-de-Lans-Corrençon par exemple est en pleine renégociation de son contrat d'électricité et la facture est multipliée par 12... "Il faut qu'on ait des solutions durables", réclame le maire de Corrençon-en-Vercors, Thomas Guillet, invité de France Bleu Isère ce mercredi 7 septembre. Il est aussi membre de l'association des maires de station de montagne, reçue au ministère de l'économie hier.

France Bleu Isère : D'abord, quel est le constat à trois mois de l'ouverture des remontées mécaniques ?

Thomas Guillet : Malheureusement, on a une très très forte augmentation, puisqu'on est passé de 50 euros le mégawatt à plus de 1 000 € pour la partie professionnelle. Donc aujourd'hui, les questions se posent sur le devenir de l'exploitation. Pour l'hiver à venir, au niveau des remontées mécaniques, mais aussi au niveau de toutes les activités professionnelles qui en découlent. Puisque malheureusement, l'énergie est la source de beaucoup de choses et sans cela, on se retrouvera avec beaucoup de contraintes d'exploitation, mais aussi potentiellement pour des piscines, des centres aquatiques, de l'éclairage et toutes les activités qu'on peut avoir, y compris aussi le chauffage.

Donc concrètement, vous pourriez ne pas ouvrir les remontées mécaniques cet hiver ? C'est en tout cas sur la table aujourd'hui ?

On va dire que c'est la décision ultime. Il faut savoir que les remontées mécaniques ont alerté depuis l'automne dernier, en disant "on va arriver sur des périodes de renégociations et on sent déjà une hausse" Mais rien n'a bougé entre temps. Et puis, avec le printemps et tout ce qui a pu se passer, on a vu la flambée des prix, qui s'est encore accéléré pendant l'été. Et là, aujourd'hui, on est vraiment au pied du mur.

Donc c'est la solution ultime de ne pas rouvrir. Ce n'est pas ce qui est envisagé, parce que ce serait vraiment catastrophique. On sort d'une année Covid, puis on a eu une année normale d'exploitation qui a permis de se remettre à peu près à l'équilibre, mais c'est encore très fragile. Et là, ne pas ouvrir serait catastrophique puisque les entreprises ne disposent pas de trésorerie suffisante pour pouvoir absorber un nouvel hiver sans ouverture.

Vous êtes aussi administrateur à l'Association des maires de stations de montagne. Vos représentants ont été reçus au ministère de l'Economie hier pour trouver des solutions à cette hausse des prix de l'énergie. Est-ce que vous êtes en tout cas rassurés d'avoir l'oreille du ministère ?

Alors, c'est toujours important d'avoir l'oreille, d'avoir l'écoute. Après, il faudra voir les actions qui pourront être mises en place par la suite. Les stations et les territoires de montagne mobilisent tous leurs élus pour être entendus. Il faut qu'on ait des solutions durables et convenables. Et notamment l'idée pourrait être d'avoir un bouclier tarifaire : ce qui a été décidé pour les particuliers, que cela puisse être mis en place pour les secteurs professionnels, de façon à avoir une visibilité sur l'ouverture et ne pas devoir répercuter les hausses sur le coût du forfait, puisque aujourd'hui on est quand même dans une situation d'inflation forte. Et si on venait encore rajouter le prix de l'énergie sur les forfaits, là on serait certainement hors budget.

Vous parliez de bouclier tarifaire, notre invité hier, le député écologiste de l'Isère Jérémie Iordanoff nous disait "Aider les stations, oui, mais pas sans changer de modèle". Est ce que ça, vous le comprenez ? Vous accepteriez des contreparties ?

Alors qu'est ce qu'on appelle "changer de modèle" ? Aujourd'hui, les stations sont en transition depuis déjà de nombreuses années. Il y a plus de 20 ans, les remontées mécaniques fonctionnaient en partie au fioul. Aujourd'hui, on est en tout électrique. Donc demain, qu'est ce qu'on peut trouver ? Il faut y réfléchir. Il y a des projets, il y a des choses qui fonctionnent. Mais on aura de toute façon toujours besoin d'une source d'énergie. on essaie en stations, d'être de plus en plus vertueuses, mais les solutions miracles, on ne les a pas. Les solutions existent-elles réellement ? L'idée est de trouver des solutions durables et surtout qui nous permettent de fonctionner. Les remontées mécaniques ne sont pas là pour pour saccager le territoire, la montagne. Elle sont là pour la faire vivre, la préserver. Et nos anciens ont commencé, nous ne faisons que continuer leur travail, tout en respectant les paysages, le territoires, nous ne voulons pas en faire n'importe quoi.