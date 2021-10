Stocamine à Wittelsheim : l'Etat se pourvoit en cassation

Le ministère de la Transition écologique annonce lundi son intention de se pourvoir en cassation suite à la décision de la Cour administrative d'appel de Nancy. La juridiction a cassé vendredi l'arrêté préfectoral autorisant le stockage définitif des 42.000 tonnes de déchets dangereux enfouies dans les anciennes galeries des mines de potasse d'Alsace à Wittelsheim (Haut-Rhin).

La cour "retarde un confinement qui ne peut plus attendre"

Le ministère estime que la décision de la cour "retarde un confinement qui ne peut plus attendre", notamment à cause de la dégradation de l'état "des galeries souterraines qui les rend de plus en plus difficiles d'accès".

Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, avait décidé en janvier du confinement des déchets dangereux non radioactifs (amiante, arsenic, mercure...), situés à 500 mètres de profondeur, sous la nappe phréatique d'Alsace. Les avantages d'un déstockage des déchets ne sont "pas démontrés, et celui-ci présenterait des risques significatifs pour les travailleurs", assure le ministère, qui estime en revanche que "la réalisation du confinement dans des conditions optimales est indispensable pour assurer la protection de la nappe d'Alsace".

Les élus locaux réclament un déstockage des déchets

Les travaux de bétonisation pour boucher les galeries contenant les déchets n'auront finalement pas lieu dans quelques jours alors qu'ils étaient prévus. Les élus de la Collectivité européenne d'Alsace et de la région Grand Est avaient appelé l'Etat à "revoir sa copie" pour permettre un déstockage des déchets.

Les déchets contiennent notamment de l'amiante, de l'arsenic ou des résidus d'incinération. L'ancienne mine de potasse de Wittelsheim, devaient initialement être transformée en décharge industrielle souterraine. Quelques 320.000 tonnes de déchets dangereux, mais non radioactifs devaient y être entreposés. Mais en 2002, le stockage a été stoppé suite à un incendie.