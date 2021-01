Stocamine à Wittelsheim : les déchets toxiques resteront enfouis sous terre

La ministre de l'environnement, Barbara Pompili n'a pas changé d'avis après sa venue à Wittelsheim (Haut-Rhin) le 5 janvier. Le gouvernement décide de stocker définitivement les 42.000 tonnes de déchets industriels dangereux dans les anciennes galeries des mines de potasse d'Alsace, sur le site de Stocamine. "La ministre est arrivée à la conclusion que les conditions au déstockage complémentaire, posées par la mission parlementaire de 2018, ne sont pas réunies. Les avantages potentiels d’un déstockage complémentaire des déchets ne sont pas démontrés et celui-ci présenterait des risques significatifs pour les travailleurs".

Une décision qui va à l'encontre du souhait des élus locaux qui réclamaient qu'un maximum de déchets soient sortis avant la fermeture de la mine. "La ministre de la Transition écologique décide de lancer la réalisation du confinement du site sans déstockage complémentaire", est-il indiqué dans un communiqué du ministère.

Le cynisme de Barbara Pompili

Ce lundi matin sur Twitter, le député (LR) Raphaël Schellenberger, auteur d'un rapport parlementaire sur la question de Stocamine s'indigne et évoque "encore une fois le cynisme de Barbara Pompili". Selon lui "l'écologie et le principe de précaution, c'est pour se faire élire. Une fois aux affaires, circulez et laisser faire les technocrates".

50 millions d'euros pour protéger la nappe phréatique

Le sort de cette mine, située sous l'importante nappe phréatique d'Alsace, est sujet à polémique depuis des années. Le site a été en activité entre 1999 et 2002, date à laquelle un incendie dans l’un des blocs de stockage (le bloc 15) a conduit à l’arrêt de l’apport de déchets.

En complément de sa décision, Barbara Pompili a choisi d'allouer une enveloppe de 50 millions d'euros "pour permettre un plan de protection de la nappe d'Alsace sur les cinq prochaines années", indique un communiqué sur le site du ministère. Cette somme d'argent doit permettre, sous le pilotage de l'Ademe, de dépolluer "plusieurs anciens sites industriels situés au-dessus de la nappe d'Alsace" et non en-dessous comme Stocamine.