Stocamine : Frédéric Bierry appelle la ministre Barbara Pompili à un compromis

Le bras de fer continue entre l'Etat et les élus locaux sur le dossier Stocamine. A la demande de la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, le préfet du Haut-Rhin a pris un nouvel arrêté vendredi 28 janvier dans lequel il mettait en demeure la société des Mines de potasse d'Alsace de lui remettre sous quatre mois un dossier répondant aux exigences du code de l'environnement. Le préfet autorise ainsi le redémarrage des travaux et le stockage définitif des déchets dans le bloc 15 dans lequel s'était produit un incendie le 10 septembre 2002. Un arrêté condamné par Frédéric Bierry, le président de la Collectivité européenne d'Alsace., qui appelle à un compromis.

Dans un courrier adressé à la ministre, Frédéric Bierry s'étonne tout d'abord d'avoir appris la prise d'un tel arrêté via la presse. Le président de la Collectivité rappelle l'opposition quasi historique désormais des élus, de la Région et des associations de protection de l'environnement, de l'utilisation des galeries de Stocamine pour le stockage de 42.000 tonnes de déchets toxiques.

Seule solution désormais pour l'élu, trouver un compromis. Un compromis qui s'appuierait "sur le confinement des galeries en mauvais état, notamment le bloc 15" et sur l'extraction d'une partie des déchets "situés dans les galeries en bon état et pour lesquels le déstockage est parfaitement réalisable", écrit-il. Un moyen selon lui de réduire les risques pour la nappe phréatique et garantir la sécurité des mineurs et la santé des habitants.

La création d'un organe de contrôle indépendant

Pour rendre cela possible, le président de la Collectivité européenne d'Alsace propose la création d'un organe de contrôle indépendant afin de suivre les travaux. "Il pourrait prendre la forme d'un comité local d'information et de suivi, pilotée par la Collectivité européenne d'Alsace, à l'instar du CLIS de Fessenheim", ajoute Frédéric Bierry. "Dans le cas contraire, je me verrai dans l'obligation de poursuivre l'action forte engagée par la CEA pour la défense de la santé des habitants du bassin rhénan".