Stocamine : alors que les travaux commencent, les riverains désabusés

Alors que le feuilleton judicaire n'est pas terminé entre l'Etat et les associations de défense de l'environnement, une étape importante va être franchie ce mardi sur le site de Stocamine, l'ancienne mine de potasse de Wittelsheim. Les travaux préparatoires en vue de la fermeture du site vont débuter : des premières barrières de béton vont être construites pour sécuriser le site et ses 42 000 tonnes de déchets encore enfouis dans les galeries (amiante, chrome, arsenic).

Des riverains désabusés

Et même s'il ne s'agit pas de l'enfouissement définitif qui fait tant polémique depuis 20 ans, les riverains, n'y croient plus trop. Gilbert et France vivent à quelques mètres de la mine, et ils sont désabusés, eux qui pourtant ont fait partie de toutes les manifs pour demander un déstockage : " On va vivre avec ça comme voisins. On va être obligés de le supporter. Alors nous, les anciens, on va disparaître, mais les jeunes qu'est-ce qu'on va leur laisser?"

Dans les maisons situées près de l'ancienne mine, les riverains n'y croient plus © Radio France - Emilie Pou

On s'est fait flouer

"Je me sens trahie" ajoute leur voisine Francine : "Quand on avait présenté le projet il y a plus de vingt ans on nous avait dit que ça pouvait être réversible et puis en fait on s'est rendus compte qu'on s'est fait flouer". François va même plus loin : "Contre ces gens là vous faites rien du tout. Toute façon nous les petits on a rien à dire".

Les associations ne s'avouent pas vaincues

Le dossier en tout cas est loin d'être clos. Ces premiers travaux ne doivent pas être irréversibles, car la question de l'enfouissement définitif des déchets n'est pas encore tranchée. Une nouvelle procédure doit être enclenchée par les Mines de potasse d’Alsace, avec notamment, une nouvelle enquête publique. Et puis le collectif Destocamine n'a pas dit son dernier mot.

L'association Alsace Nature, qui en fait partie, compte bien déposer un recours-suspension dès le début des travaux. Des travaux qui devraient durer six mois.