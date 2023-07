Stop au jet de mégot depuis sa voiture : distribution de cendriers de poche sur l'autoroute A 61

Sur la route des vacances, la circulation est déjà dense en ce vendredi, veille de congés scolaires, et sur l'aire d'autoroute de Port-Lauragais, on sensibilise les automobilistes fumeurs au risque de départ de feu. Nicolas Morland, référent départemental feu de foret au SDIS (service départemental d'incendie et de secours) de la Haute-Garonne confirme que même avec les pluies du début de l'été "il y a un stress hydrique et donc un risque bien réel de départ de feu. L'été dernier a été intense en terme de départs de feu, de juin à septembre, les pompiers de la Haute-Garonne ont recensé 6 départs de feu par jour, rappelons que neuf incendies sur dix en France sont d'origine humaine."

Un fumeur sur quatre jette encore son mégot par la fenêtre

La fondation Vinci autoroutes et l'Entente Valabre pour la forêt méditerranéenne distribuent sur l'aire d'autoroute des cendriers de poche en métal. Philippe Catron, responsable des animations à la Fondation Vinci autoroutes donne les chiffres de la dernière enquête annuelle de la Fondation : "plus d'un fumeur sur quatre jette encore aujourd'hui des mégots par la fenêtre de sa voiture. Environ une centaine de mégots sont jetés par kilomètre, par jour, dans les deux sens de circulation de l'autoroute. Un mégot qui tombe sur le terre plein central peut mettre le feu a la végétation, peut traverser l'autoroute des deux côtés et créer un scénario catastrophe dans les massifs forestiers traversés par l'autoroute. Sans oublier qu'un mégot de cigarette dans la nature c'est 500 litres d'eau polluée."

Luc Langeron, chargé de prévention à l'Entente Valabre pour la forêt méditerranéenne, traque les mauvais comportements des fumeurs : "on ne peut plus dire aujourd'hui, on ne savait pas ! Il faut bannir le jet de mégot depuis une voiture, l'été cela peut avoir des conséquences dramatiques. Quand l'herbe est sèche sur le bas côté, le souffle d'une voiture qui passe peut attiser en apportant de l'oxygène, la fraise du mégot chauffe alors et le feu peut partir. D'ailleurs des enquêtes poussées de la part de la gendarmerie ou des pompiers peuvent maintenant remonter à la personne qui a jeté son mégot, on peut retrouver son ADN, même si le mégot est consumé, et les poursuites judiciaires sont lourdes."

