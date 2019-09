StopBlues : une appli pour lutter contre la dépression

La rentrée est souvent synonyme de petite déprime. Mais pour certains d'entre nous, c'est plus grave : c'est le signe d'une vraie dépression. Pour savoir où on en est et quoi faire, l'Inserm, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, a crée une appli gratuite StopBlues.