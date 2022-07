Strasbourg : après l'incendie du centre de déchets, la préfecture craint une pollution de l'eau

Le panache de fumée a flotté sur la ville de nombreuses heure ce lundi : après l'incendie impressionnant qui a touché un centre de tri des déchets de Strasbourg, la préfecture craint une pollution.

Dans un arrêté, datant du 20 juillet, elle ordonne à la société Sardi, propriétaire du centre (qui traite du bois, des matières plastiques, et de la mousse polyuréthane), de faire des analyses de l'eau : "considérant que les eaux d'extinction de cet incendie n'ont pu être efficacement retenues sur site, et que ces eaux polluées par les produits de combustion et d'extinction ont rejoint la darse proche."

L'eau qui a servi à éteindre l'incendie n'a pas été retenue correctement

En clair, La préfecture craint que l'eau utilisée pour éteindre les flammes se soit déversée dans un bassin voisin et qu'il pourrait donc y avoir une pollution du canal d'Alsace et du Rhin, voire même de la nappe phréatique.

Contactée, la société actionnaire de l'entreprise Sardi a fait savoir que ces analyses seront bien effectuées et que les résultats seront transmis le 29 juillet à la Dreal, la direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement.