Strasbourg : des cris de rapaces diffusés au Port du Rhin pour éloigner les étourneaux

Un "boucan d'enfer" en soirée et tôt le matin, des fientes partout sur le sol et les voitures, sans oublier l'odeur... Voilà le quotidien, chaque été, pour les habitants du Port du Rhin, autour de la Cité Loucheur. Depuis plusieurs années, des centaines d'étourneaux ont niché dans les arbres. "Ils font un vacarme insupportable et parfois ça dure toute la nuit, je n'en peux plus", lance dépitée Sylvie, une habitante du quartier. Le ras-le-bol est général. Selon la ligue de protection des oiseaux (LPO), au moins 300 étourneaux ont niché dans la seule route du Rhin.

Le reportage de Théo Hetsch Copier

10 minutes de cris enregistrés

Pour autant, pas question pour la mairie écologiste de Strasbourg de couper les arbres ou de recourir à des méthodes "violentes" comme l'abattage ou la destruction des nids. Elle a donc opté pour un dispositif pour le moins original : depuis ce lundi 2 août et jusqu'à vendredi, des haut-parleurs diffusent des bandes-son de prédateurs : pendant 10 minutes s'enchaînent des cris de rapaces, de corbeaux, etc... Un employé de la mairie agite également un cerf-volant représentant un faucon, l'un des prédateurs des étourneaux.

"On a laissé les étourneaux s'installer et lorsqu'ils étaient endormis, on a mis en place les haut-parleurs ("l'effarouchement sonore") pour les stresser", explique ainsi Simon Le Goavec, adjoint au service d'hygiène et de santé environnemental à la mairie de Strasbourg. "L'objectif est de rendre le lieu inhospitalier, insécurisant, pour les pousser à aller ailleurs".

Un employé de la mairie agite également un cerf-volant représentant un faucon, l'un des prédateurs des étourneaux. © Radio France - Théo Hetsch

Où vont-ils s'installer ? Telle est la question...

Mais aller où justement ? L'idée est de les envoyer loin des habitations, au Jardin des Deux Rives. Mais ce n'est visiblement pas à leur goût... On découvre les étourneaux installés à 200 mètres seulement de leur dortoir initial, dans une rue perpendiculaire. Il faudra donc sans doute renouveler l'opération, voir aller plus loin : "nous allons revoir la taille des arbres, qui est aujourd'hui très favorable à l'installation des étourneaux", confirme Mina Charnaux, Chargée de mission Ville Nature et Zéro pesticide à la mairie de Strasbourg.

Et si cela ne suffit toujours pas, des fauconniers pourraient être mobilisés à la fin du mois, voir des fusées d'effarouchement (type feux d'artifice) pour éloigner enfin les étourneaux.

Une "politique de cohabitation" avec les animaux

Dans tous les cas, il n'est pas question pour la municipalité d'utiliser des méthodes plus violentes, ou encore d'abattre les arbres. "Ce projet d'effarouchement sonore est assez emblématique de la politique que l'on veut mener à Strasbourg pour les animaux, une politique de cohabitation douce", explique Marie-France Hamard, conseillère municipale déléguée aux animaux dans la ville. "De la même manière, je compte installer très bientôt des pigeonniers contraceptifs pour réguler les populations de pigeons de manière non létales mais pérenne".

Ces solutions ont l'avantage d'être peu couteuses (3.000 euros de budget pour l'opération d'effarouchement sonore, pour l'achat du matériel). Reste à savoir si elles seront efficaces sur le long terme...