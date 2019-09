Strasbourg : la fin du diesel en 2025 au menu du conseil municipal

Strasbourg, France

Comme une dizaine de villes françaises, Strasbourg est contrainte et forcée de créer une Zone à faibles émissions (ZFE) sinon elle risque une amende de la part de l'Union Européenne. L'actuelle majorité souhaite l'instaurer à partir du 1er janvier 2021, et cela concernerait d'abord les véhicules sans vignettes Crit'Air.

Le maire de Strasbourg, Roland Ries, ne veut plus tergiverser sur ce sujet. "On a eu de longues discussions sur le calendrier de mise en oeuvre. Certains souhaitaient que l'horizon soit 2030. Moi sur Strasbourg, très franchement, je suis sous la pression d'associations qui militent puissamment et qui m'envoient des mail. Ils me disent : faites quelquechose " explique t-il, en sachant pertinemment que "certains vont être critique. Ils vont dire qu'ils ne peuvent plus aller au travail. mais nécessité fait loi. C'est obligé de le faire dans un calendrier rapproché, c'est mon point de vue".

La ville de Strasbourg espère à terme une harmonisation sur tout le territoire de l'Eurométropole (y compris l'A35) en sachant que chaque maire devra prendre un arrêté pour mettre en place une zone à faibles émissions.

Le calendrier est le suivant :