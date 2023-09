Strasbourg : les jardins familiaux du Hochweg envahis par une nouvelle espèce de fourmi

La galère des locataires des jardins familiaux du Hochweg, à Cronenbourg, à Strasbourg. Depuis des mois, les parcelles sont envahies par une nouvelle espèce de fourmi, la Tapinoma magnum. Une espèce de fourmi très invasive et qui en plus peut mordre quand les fourmis sont dérangées.

A priori, la fourmi aurait voyagé sans doute depuis la Corse, dans les racines d'un arbre. Cette 75e espèce de fourmi recensée en Alsace pose en tout cas un gros problème aux habitants.

"Elle traversent la route, elles se mettent partout. Elles se mettent sous les bâches, elles pondent à même le sol. Il y a en a plein le jardin. J'ai remarqué qu'il y en a davantage cette année. Elles sont gênantes" explique Marcel, 86 ans, qui explique que les insectes dévorent les fruits du jardin.

"C'est une espèce qui est en expansion, que l'on peut qualifier d'envahissante car elle a tendance à prendre la place d'autres espèces. Elle a tendance à pouvoir mordre et surtout à être très très active et à causer des dégâts sur les fruits et légumes" explique Christophe Brua, président de la société alsacienne d'entomologie et spécialiste des insectes. Il précise qu'un entomologiste a déterminé avec certitude au mois de mai qu'il s'agissait bien de la Tapinoma magnum.

Trouver la bonne solution

Or la lutte contre cette espèce est particulièrement difficile ajoute le spécialiste. "On a des méta populations. C'est à dire que plusieurs colonies peuvent se fusionner et faire une grande population. Donc c'est compliqué parce qu'elles ont plusieurs reines. Or pour détruire une fourmilière il faut tuer la reine et c'est une des difficultés dans la lutte contre ce type d'espèce" explique Christophe Brua.

Yaya, locataire d'un jardin familial, a remarqué beaucoup de fourmis cette année © Radio France - Antoine Balandra

En attendant de trouver la solution la mairie conseille aux jardiniers du Hochweg d'éviter de transporter des plantes avec de la terre. "On a un expert qui est venu sur place dès le mois de mai. Et aujourd'hui nous cherchons des éléments de réponse. C'est une fourmi qui a la particularité de prospérer dans des milieux très dégradés. Donc plus on va utiliser des insecticides et des produits divers qui vont tuer les autres insectes, plus on va favoriser cette fourmi-là, sachant que la solution ultime, on ne la trouvera probablement pas car ce sont des fourmilières qui s'étendent sur de très grandes surfaces. Et les Tapinoma ont plusieurs reines. Donc on va faire le maximum mais on ne pourra probablement pas les éradiquer intégralement" explique Hervé Polesi, adjoint à la maire de Strasbourg en charge des jardins familiaux.

Les entomologistes conseillent tout de même d'agir rapidement pour éviter une propagation trop rapide. Car la fourmi a déjà été vue en dehors des jardins familiaux, du côté du marché gare.