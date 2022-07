Strasbourg : record battu pour le challenge "au boulot à vélo"

La remise des prix a eu lieu ce jeudi pour la treizième édition du challenge "au boulot à vélo". Un challenge qui se tient chaque année au mois de juin et qui a pour but, pour les entreprises et leurs salariés inscrits, de faire le plus de kilomètres possibles pour se rendre au travail. Une manière de promouvoir la transition écologique.

Record de kilomètres parcourus

Cette année, 1 673 711 kilomètres ont été parcourus par les 14 327 participants issus de 722 entreprises. Un record. Il faut dire que, pour la première fois, cette édition était transfrontalière, englobant l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau.

C'est d'ailleurs une travailleuse frontalière qui a remporté "le prix spécial de l'Eurodistrict". Elle a parcouru plus d'un millier de kilomètres sur son trajet quotidien entre Strasbourg et Offenburg.