Strasbourg : une facture énergétique proche de zéro euro pour les locataires de la tour Elithis

Adieu la douloureuse facture d'électricité! A Strasbourg, les locataires de la tour Elithis ne déboursent quasiment rien pour se chauffer. Depuis trois ans, ils habitent dans une tour unique en France, quartier Neudorf : la tour Elithis, bâtiment à énergie positive, un bâtiment qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme grâce notamment à des panneaux photovoltaïques sur son toit.

"On a vraiment des charges amoindries par rapport à un autre appartement de la même taille. On fait un peu plus attention mais on ne se prive de rien", explique David, l'un des locataires au micro de France Bleu Alsace, "nos factures d'énergie sont proches de zéro". Selon la société à l'origine du projet, la facture énergétique s'élève à 84 € par an en moyenne. Certains ménages arrivent à zéro et gagnent même 36 euros grâce à la vente de leur surplus d'énergie renouvelable.

Elithis, première tour à énergie positive en France © Radio France - Corinne FUGLER

Un bonus pour les ménages qui font attention à leur consommation

"On produit de l'énergie avec ce bâtiment, on couvre à peu près 104% des besoins", précise Thierry Bièvre, président-fondateur d'Elithis "cette production d'énergie permet d'obtenir une recette pour chacun des ménages. Il y a également un bonus versé en monnaie locale, il est déclenché à partir du moment où les consommations du ménage se situent dans un référentiel large de confort moderne".

D'autres projets de tour sont en cours à St Étienne et Dijon.