Après ses cyclistes, la Ville de Strasbourg bichonne ses piétons

Strasbourg est la 2ème ville de France où l'on marche le plus, avec 40% des déplacements effectués à pied. Pour encourager ce mode de déplacement, la Ville a voté ce lundi 3 mai 2021 son "Plan Piéton 2021-2030". Dans le centre historique, l'espace urbain sera redistribué entre piétons et cyclistes.

Ce plan prévoit notamment un "Ring" cyclable, une voie rapide pour vélos qui contournera le centre de Strasbourg pour délester ce secteur d'une partie de ses deux roues. Certaines pistes cyclables seront effacées des trottoirs trop étroits. Les cyclistes seront incités à se garer en dehors du centre historique pour ménager les promeneurs.

Les artères piétonnes les plus fréquentées seront partiellement fermées aux cyclistes, pour préserver les badauds. Le centre sera doté de nouveaux équipements favorables aux personnes à mobilité réduite. Plusieurs zones couvertes de pavés vont être repensées pour ne plus gêner la circulation des poussettes, des personnes malvoyantes et des fauteuils roulants.

La marche, c'est la santé

La municipalité veut planter davantage d'arbres et de bancs pour encourager la promenade. Plusieurs places du centre historique, actuellement occupées par des voitures, vont perdre leur parking, comme la place du Temple Neuf et sa voisine la place du Marché Neuf, après consultation des usagers et des riverains.

De nouvelles aires de jeux pour les petits devraient apparaître dans l'hypercentre prochainement.

La place du Marché Neuf va perdre son parking au profit des promeneurs © Radio France - Corinne FUGLER

Les Strasbourgeois seront encouragés à réduire leurs déplacements en tram ou en bus pour augmenter leur temps de marche. C'est pour les élus une affaire de santé publique. Marcher 30 minutes chaque jour doit nous protéger de l'obésité, de la dépression et du cancer, assure la délibération votée ce lundi 3 mai 2021.

4 millions d'euros sont prévus par la municipalité chaque année pour réaménager la ville. Une bonne partie de cette somme sera dévolue à ce "Plan Piéton 2021-2030".

Strasbourg veut transformer ses cyclistes en piétons © Radio France - Corinne FUGLER