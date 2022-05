Sublimes routes du Vercors : environ 150 personnes réunies contre le projet au col de la Bataille

Contre le projet des Sublimes routes du Vercors et la construction d'infrastructures sur plusieurs sites naturels du massif, environ 150 personnes se sont rassemblées ce samedi 21 mai au col de la Bataille. Ils dénoncent un projet au coût faramineux, nuisible à l'environnement et inutile.

Ce samedi 21 mai, une manifestation contre le projet départemental des "Sublimes routes du Vercors" a réuni près de 150 participants au col de la Bataille à l'appel de la Fédération des amis et usagers du parc du Vercors. Ils dénoncent "un label marketing" basé sur la construction de belvédères et de parkings dans le but de développer le tourisme dans la zone.

"C'est un projet insupportable pour les gens du plateau" explique Lucas, un manifestant présent ce samedi au Col de la Bataille. "Dans le Vercors nous n'avons aucun problème avec le tourisme. Les entreprises locales fonctionnent déjà bien" dit-il. Il craint que "ce projet n'attire de plus en plus de visiteurs, synonyme de toujours plus de voitures et de motos qui vont polluer le site, sans parler de l'artificialisation des sols que la construction des sublimes routes vont entrainer".

Sublimes routes du Vercors : environ 150 personnes réunis contre le projet au Col de la Bataille © Radio France - Erwan Chassin

Après les travaux, selon la Fédération des amis et usagers du parc du Vercors, "près de 150 000 véhicules de plus par an pourraient être amenés à fréquenter ce site, alors qu'il y a déjà suffisamment de véhicules actuellement". Comme beaucoup de manifestants présents, Lucas appelle à investir les 20 millions d'euros prévus pour le projet des Sublimes routes du Vercors, dans la promotion et la mise en place de mobilités douces et collectives"

Jean-Pierre et Armel ne veulent pas de ce projet sur leurs terres

La construction du premier belvédère au col de la Bataille doit débuter dès le mois de juin, sur des terrains appartenant entre autres à Jean-Pierre et Armel, couple d'agriculteurs. "Nous on n'est pas d'accord. On veut garder le site comme il est," explique Jean-Pierre. "S'il y a plus de monde, les gens vont aller partout dans nos prairies. Ils vont piétiner l'herbe de nos vaches, voire la souiller. Nos animaux risquent d'être contaminés" déplore Armel. Le couple précise qu'il ne veut pas d'argent pour ses terres, il veut simplement garder la nature intacte, "c'est déjà suffisamment beau comme ça". Selon le couple, le Département aurait déjà formuler une offre de rachat pour le terrain sur lequel passe la route : 0,45 centimes du m².

Le projet de belvédère et de parking au col de la Bataille doit se faire sur les terres agricoles de Jean-Pierre et Armel. © Radio France - Erwan Chassin

Les sublimes routes du Vercors : "un projet pour la préservation de l'environnement"

Ce vendredi 20 mai sur France bleu Drôme Ardèche, la présidente du Conseil départemental de la Drôme, Marie-Pierre Mouton a pourtant défendu un projet de préservation de l'environnement "Aujourd'hui, il n'y a pas d'objectif de chiffre. Je ne sais pas d'où vient celui des 150 000 véhicules en plus chaque année. Il faut accueillir mieux pour justement promouvoir un tourisme durable et respectueux de l'environnement" plaide la Présidente. " Le Vercors est un territoire d'exception mais c'est un territoire difficile. L'idée ici c'est, sens envahir, de fidéliser des touristes respectueux de l'environnement et de conforter l'offre de 4 saisons sur ce secteur, avec la volonté de solidifier le tissu économique local mais tourné vers la préservation des grands paysages du Vercors".

Marie-Pierre Mouton souligne "qu'il n'y aura aucune nouvelle route de créée ou d'élargies. Au contraire, les parkings seront faits pour éviter le stationnement anarchique et construit sur des surfaces décroutées pour réduire l'artificialisation des sols. Les voitures seront éloignées des points remarquables pour préserver la nature et la quiétude des lieux."

Après l'engagement des travaux en juin sur le col de la Bataille et le plateau d'Ambel, suivront le col du Rousset puis le vallon de la Jarjatte . En tout une dizaine de projets sont sur la table.