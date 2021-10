Submersion marine : bientôt des travaux obligatoires pour des habitants de Dunkerque et Bray-Dunes ?

C’est un sujet qui a de quoi inquiéter une partie des habitants de notre région. Les risques de submersion marine et d’inondation sont au cœur d’une enquête publique qui vient de démarrer à Dunkerque et Bray-Dunes. Cette enquête porte sur le très technique Plan de prévention des risques littoraux.

Avec une enquête publique, ouverte jusqu'au 19 novembre, une partie des habitants de Dunkerque et de Bray-Dunes vont découvrir ce que l’Etat leur réserve, pour les protéger contre les risques littoraux.Il s'agit d'une éventualité de grosse vagues qui ferait entrer la mer dans les terres, ou d'une inondation liée à une rupture des digues de protection, comme en 1949 et 1953. Même si à Dunkerque, la Digue des Alliés a tout de même été récemment rénovée et renforcée.

1.300 logements à Dunkerque

Le risque concerne le font de mer de Malo-les-bains qui a, lui aussi, été rehaussé, et puis la zone qui longe le canal de Furnes, c'est-à-dire au sud du quartier de Rosendaël où certaines habitations sont en zone rouge.

Plus de 1.300 logements sont directement concernés par les différents niveaux de risques à Dunkerque. A Bray-Dunes, c’est le front de mer qui est le plus exposé, ainsi que le camping du Perroquet.

Des travaux obligatoires

Les habitants et les professionnels concernés vont devoir faire des travaux, pour se protéger. Ce n’est pas pour tout de suite, car le calendrier réglementaire va encore s’étirer, mais on sait déjà que dans les zones les plus exposées, les rouges notamment, il faudra prévoir des batardeaux, au moins un volet roulant qui soit débrayable pour pouvoir fuir, si l'électricité est coupée et puis des détecteurs d’eau dans les chambres. Il ne sera plus possible de dormir en sous-sol ou demi sous-sol.

Les riverains devront aussi protéger leur cuve de fioul et leur chaudière. Et puis sur le front de mer, les restaurants devront être capables de démontrer leur terrasse en moins de 24 heures et devront disposer de vitres qui résistent aux vagues.

Des aides financières

Au final, les zones concernées sont très urbanisées, avec des immeubles, plutôt que des maisons individuelles basses, comme derrière la baie d’Authie, dans le Pas-de-Calais, où à Groffliers, par exemple, certaines maisons vont devoir subir de gros travaux, avec chambre à l’étage et fenêtres de toit pour s’échapper en cas de montée des eaux.

Pour les travaux, des subventions de l’ordre de 80% sont prévues. Ce PPRL, qui inquiète, pourrait aussi être l’occasion de faire financer par l’Etat des travaux de rénovation des logements. Sachant qu’il reste une incertitude concernant l’attitude des assurances, si les travaux ne sont pas faits.