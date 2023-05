Sucé-sur-Erdre : 15 kilomètres de nage en eau vive pour lutter contre la pollution

Quatre nageurs de l'extrême se lancent un défi de taille. Fabien Leroux, Frédéric Taillandier, Nicole Chevreuil et Sophie Wajeman vont nager 15 kilomètres dans l'Erdre, un affluent de la Loire, pour sensibiliser à la protection de l'environnement. Un challenge organisé ce jeudi 18 mai 2023 par deux associations : "Swim for the Planet" et "Erdre et Nature". Le départ est à 10 heures au port de Sucé-sur-Erdre, en Loire-Atlantique, et l'arrivée au Pont-Morand de Nantes vers 16 heures.

Fabien Leroux compte participer au défi de nage en eau vive à Sucé-sur-Erdre ce jeudi - Fabien Leroux

Une sorte de "marathon en eau libre", comme les participants le disent eux-mêmes, et pour se jeter à l'eau, il faut quand même être un peu fou. Nous avons beau être au mois de mai, les rivières sont encore un peu fraîches. Mais pas de quoi refroidir Fabien Leroux, nageur amateur de 51 ans, qui enchaine les longueurs, été comme hiver. "Je nage entre deux heures et demie et trois heures chaque jour, confie-t-il, je pense que j'ai d'abord commencé à nager avant de marcher, et j'ai fait beaucoup de traversées. Quand on parle à quelqu'un qui est complètement en dehors de ça, en général, il pense qu'on est complètement fous."

Relier Sucé-sur-Erdre à Nantes à la nage

Ce défi fou dans l'Erdre, 15 km de nage entre Sucé-sur-Erdre et Nantes, a été imaginé par Frédéric Taillandier, 53 ans, nageur lui-même et membre de Swim for the Planet : "L'Erdre est une très belle rivière, on dit que c'est la plus belle de France, et j'avais envie de faire ce défi à la nage avec quelques comparses, des nageurs confirmés, hommes ou femmes, porteurs de handicap ou pas." Si Fabien Leroux compte porter une combinaison pour se préserver du froid, d'autres comme Frédéric Taillandier sont plus téméraires et ne porteront qu'un maillot de bain.

Le challenge est avant tout une manière de sensibiliser les promeneurs à la protection de l'environnement. Catherine David est membre de l'association "Erdre et Nature" : "Vous n'imaginez pas le nombre de déchets que l'on peut retrouver sur les bords de rives, se lamente-t-elle, ce n'est pas sympathique, c'est moche, et on ne va pas laisser une jolie Terre à nos enfants si on ne fait pas quelque chose maintenant."

En dehors de ce défi, il est interdit de se baigner dans l'Erdre à cause, justement, de la pollution. Frédéric Taillandier et Catherine David espèrent que la rivière redeviendra suffisamment propre un jour pour que chacun puisse retourner se baigner. Prochain défi pour ces nageurs de l'extrême : traverser la baie de Bourgneuf à la nage, de Noirmoutier à Pornic, le samedi 1er juillet 2023. Fabien Leroux a également pour projet de traverser l'Atlantique à la nage pour alerter sur la pollution des océans aux microplastiques.