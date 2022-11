Sud Ardèche : la cascade de Baumicou interdite au public

C'est un des plus beaux sites du Sud Ardèche, une véritable carte postale relayée sur les réseaux sociaux surtout depuis que le parc naturel régional des Monts d'Ardèche l'a classé comme géosite, une endroit géologiquement remarquable. La fréquentation augmente depuis plusieurs années. On peut même parler de surfréquentation, jusqu'à 80 voitures garées anarchiquement. Il y a deux ans, le maire a limité le parking à 20 voitures mais les riverains en ont marre devoir défiler les visiteurs.

Un problème juridique ?

Le maire a décidé de prendre un arrêté pour interdire l'accès au site pour protéger les propriétaires privés à qui appartient le site de Baumicou. Si une personne se blesse, les propriétaires privés en sont responsables. Cette situation est nouvelle : jusque-là le département référençait le chemin et en assurait la responsabilité civile.

Le département a décidé de se retirer du projet, de ne plus référencer chemin de Baumicou et il n'y a donc plus de responsabilité civile. D'où la décision du maire.

A qui appartient le chemin d'accès ?

Le département s'est désengagé car il veut que la nature juridique du chemin d'accès soit éclaircie : pour les riverains, ce chemin est privé et leur appartient. Pour le maire, il s'agit d'un chemin communal. L'affaire est devant la justice et le vice président du département chargé du tourisme et de l'environnement veut que la justice tranche avant de revenir sur sa décision.

En attendant le site de Baumicou n'est plus accessible au public.