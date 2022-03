Sud-Ardèche : la première nappe phréatique artificielle du département va bientôt voir le jour

Le projet avait été validé en septembre 2019 pour répondre aux épisodes de sécheresse en Drôme-Ardèche. Une nappe phréatique artificielle est actuellement en construction sur les hauteurs de Beaumont, dans le Sud-Ardèche. Objectif, résoudre en partie les problèmes liés au manque d'eau. Une première dans le département ardéchois pour un coût total de 84.000 euros : 30% de l'opération est financée par le Conseil départemental de l'Ardèche et l'État, quant à lui, investit 20%.

"On commençait à être limite sur la consommation d'eau ici, surtout l'été où le nombre d’habitant est multiplié par cinq" - Pascal Waldschmidt, ancien maire de Beaumont

Un projet d'avenir

La nappe phréatique artificielle sera directement reliée aux canalisations de Beaumont. Mais avant, il faut creuser le trou qui contiendra la nappe. C'est Adrien, conducteur d'engin, qui s'en charge : "Je creuse sur 25 mètres de longueur et sur environ 8 à 12 mètres de large, sur une moyenne de profondeur d'un mètre" explique-t-il.

Adrien creuse huit heures par jour. © Radio France - Louis Fontaine

Une fois terminé, une bâche géante sera placée au fond du trou pour y déposer un dérivé du sable : "On a choisi d'y mettre de la pouzzolane (une roche naturelle constituée par des scories volcaniques) parce qu'elle est plus poreuse et qu'elle peut contenir plus d'eau. En plus, on a des carrières à proximité. On devrait être tranquille pour les 30-40 prochaines années" précise Pascal Waldschmidt, vice-président de la Communauté de Communes du Pays Beaume-Drobie.

Une solution pour les zones touchées par la sécheresse ?

Les objectifs recherchés par la nappe artificielle sont multiples. Parmi les plus importants : l’amélioration de la ressource en eau. C'est une pratique qui vise à augmenter les volumes d'eau souterraine disponible et donc, être une solution de secours en période de forte sécheresse. Avec cette nappe phréatique artificielle, les habitants de Beaumont ne devraient plus manquer d'eau en période de sécheresse intense l'été, même si les élus locaux invitent les Beaumontois à limiter leur consommation personnelle en période de crise.

La nappe phréatique artificielle devrait être opérationnelle début juillet © Radio France - Louis Fontaine

