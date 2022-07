Sud Ardèche : le retour des cyanobactéries

Les cyanobactéries sont présentes toute l'année dans nos rivières mais c'est leur dégradation dans les eaux stagnantes des bras morts des rivières qui devient problématique : à la faveur d'eaux stagnantes et chaudes, les cyanobactéries dégagent des toxines qui peuvent être fatales. Les cyanobactéries se déposent sous forme de bio-film sur les cailloux ou les bois morts en bord de rivières. ces bio-film se détachent et peuvent former des amas : ce sont ces amas qui sont les plus dangereux. Régulièrement mais de façon très rares, des chiens meurent en ayant ingurgité ces toxines. Aucun cas n'a été signalé cette année en Sud Ardèche.

Des accidents très rares

Il est assez rare que des chiens succombent après avoir ingéré ces cyanobactéries mais des cas existent. Les vétérinaires sont assez démunis pour soigner l'animal après ingestion. Le chien peut être pris de tremblement, saliver de façon excessive, être pris de convulsion, de diarrhées et de vomissements.

Il faut tenir votre chien en laisse, le faire boire uniquement dans l'eau courante ou lui apporter à boire de façon à ce qu'il n'aille pas se désaltérer dans les eaux stagnantes.