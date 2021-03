Sud Ardèche : le Trou de la Lune restera sauvage

C'est un endroit très prisé des Ardéchois du sud. Un petit coin de paradis au bord de l'Ibie avec une eau limpide et une petite cascade. Lorsqu'il y a un an, le propriétaire d'une parcelle a fait savoir qu'il voulait y installer une guinguette, il y a eu un tollé. Pétition en ligne et levée de bouclier des élus. Avec un argument fort : cet endroit est beau parce qu'il est sauvage. Commencer à y installer des commerces, c'est lui enlever son charme. Le maire de Lagorce prend un arrêté interdisant la guinguette. Le propriétaire dépose un recours devant le tribunal administratif de Lyon.

Le tribunal administratif annule l'arrêté interdisant la guinguette

Le tribunal administratif de Lyon vient d'annuler l'arrêté de l'ancien maire de Lagorce interdisant la guinguette. Le juge estime que la rédaction de l'arrêté n'est pas assez précise, trop vague. On aurait pu penser que fort de cette décision, le propriétaire du terrain installe sa guinguette. Il n'en est rien. Maxime Astier vient d'annoncer qu'il renonçait à son projet.

La nouvelle municipalité ne change pas de position

Et c'est mieux ainsi car la nouvelle municipalité n'a pas l'intention de laisser s'installer quelque commerce que ce soit au Trou de la Lune. D'ailleurs la commune s'est doté d'une plan local d'urbanisme, un PLU. Toute activité doit être validé par la mairie. Le Trou de la Lune restera donc sauvage comme les gens l'apprécient aujourd'hui. Sans parking et sans guinguette.