Sud Ardèche : les économiseurs d'eau partent comme des petits pains

Vogüé, France

La campagne devait se poursuivre jusqu'au 19 octobre. Mais fin août l'enveloppe de 180.000 € avait déjà été entièrement consommée. 350 foyers ont acquis des économiseurs d'eau ou des récupérateurs d'eau de pluie. Cette offre s'adressait aux habitants des 44 communes du Sud Ardèche les plus touchées par le manque d'eau.

Les étés de plus en secs marquent les esprits

Tout le monde se rend compte que les sécheresses estivales sont de plus en plus sévères. On estime que les débits des rivières du Sud Ardèche ont baissé de 30% en 30 ans. Et ça fait réfléchir. En ce moment, la rivière Ardèche enregistre un débit le plus bas depuis 30 ans. Les particuliers ont donc volontiers acquis des douches et mousseurs qui permettent de réduire le débit de l'eau à la sortie et donc de réduire la facture. Comme ces sacs à placer dans la chasse d'eau et qui à chaque fois réduisent le volume d'eau stocké.

Le succès des récupérateurs d'eau de pluie

C'était l'élément le plus subventionné. 80% pris en charge par le syndicat de rivière. Un récupérateur coûte environ 150 € dans le commerce. Le syndicat vous le proposait à 27 €. 800 cuves ont ainsi été achetées ce qui permettra de stocké 720.000 litres d'eau de pluie une ou plusieurs fois. Devant le succès, cette opération pourrait être renouvelée l'an prochain.