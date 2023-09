Sud Ardèche : les habitants trient mal leurs déchets

Le syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères de Basse Ardèche (SICTOBA) a commandé une étude au cabinet Verdicité. Et l'objectif était de savoir ce qu'on trouvait dans la poubelle grise. C'est normalement la poubelle qui reçoit tout ce que l'on ne peut pas trier : les déchets ménagers ultimes. Le SICTOBA gère les déchets de 35 000 habitants sur les communauté de communes du Pays des Vans, de Beaume-Drobie et des gorges de l'Ardèche. Il collecte 15 000 tonnes de déchets par an hors déchetterie.

ⓘ Publicité

Une majorité de déchets pas ultimes du tout

L'étude montre que la poubelle grise contient 73% de déchets qui ne devraient pas s'y trouver. On note d'abord 43 %, près de la moitié de biodéchets : 30% de déchets qui pourraient aller au compost et 13% de gaspillage alimentaire. Par exemple du pain, des yaourts non entamés, des plats préparés jetés etc. Or ces déchets compostables ne peuvent plus être triés. Pire, ils sont humides et représentent une gêne pour ce qui peut être valorisé.

Toujours dans cette poubelle grise, on trouve 21% de déchets recyclables, qui devraient se trouver dans le bac jaune. Il s'agit des emballages plastiques entre autre. Enfin il y a 4% de verre : c'est de loin la matière la mieux recyclée.

Un enjeu financier important

Les déchets ménagers ultimes peuvent être partiellement valorisés, mais la majorité part en centre d'enfouissement. Moins on trie et plus ce volume est important. Or l'Etat qui veut inciter au tri applique une taxe de plus en plus importante à la tonne de déchets enfouis. La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est actuellement de 53 euros la tonne pour les déchets qui partent en décharge. Elle se montera à 65 euros en 2025. Elle est seulement de 12 € pour les déchets triés.

Objectif composter !

Le SICTOBA veut lancer une campagne de sensibilisation pour le compostage. Son rayon d'action se trouve en milieu rural où il est plus facile d'avoir un bac à compost dans le jardin qu'en ville. Le syndicat compte faire appel à une association pour un programme de sensibilisation des habitants à utiliser les bacs de compost de quartier. Eliminer une partie des 30% de compost dans la poubelle grise devient un enjeu financier et environnemental.