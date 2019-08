Sud Ardèche : une nappe phréatique artificielle pour lutter contre la sécheresse

Beaumont, France

Le village de Beaumont situé sur un affluent de la Drobie connaît comme tout le Sud Ardèche des périodes de sécheresse de plus en plus sévères. Or c'est toujours au moment où il y a le plus de monde puisque les touristes y sont nombreux en été. D'où l'idée de capter de façon originale l'eau qui tombe en automne et en hiver.

De l'eau stockée dans du sable

Ce n'est pas l'eau qui manque dans cette région, mais l'eau en été. Les pluies de l'automne et de l'hiver partent dans les rivières. On va donc creuser dans une couche d'argile imperméable, un trou qui sera rempli de sable, puis ensuite on le remplira d'eau de pluie. Le sable peut contenir jusqu'à 30% d'eau. Le grand avantage, c'est que cette eau n'est pas souillée et ne se dégrade pas, à l'abri des UV du soleil. Autre avantage : après des analyses habituelles, elle peut être connectée au réseau de distribution d'eau existant.