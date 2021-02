Sud Ardèche : votre maison est-elle en danger face aux crues ?

Rendre votre logement moins vulnérable aux inondations, c'est l'objectif de ce dispositif que propose le syndicat de gestion des rivières du Sud Ardèche.

Un diagnostic gratuit

Dans un premier temps, l'enveloppe financière permet de faire le diagnostic de deux cents bâtiments situés en Sud Ardèche au bord des rivières parmi les plus exposés. Si vous êtes éligibles, vous recevrez un courrier dans les jours qui viennent.

Les experts qui viennent à votre domicile se renseignent d'abord sur les hauteurs de crue les plus importantes dans le secteur. Ils vont ensuite calculer l'altitude exacte de votre maison pour savoir quelle serait la hauteur d'eau dans votre bien au moment de la crue. Il s'agit ensuite de voir par où l'eau peut rentrer et rendre ensuite un certain nombre de préconisations.

Diagnostic inondation - EPTB Ardèche Alain Royer-Ardiffusion

Des travaux très divers à réaliser

Le bureau d'études a mandaté par le syndicat de gestion des rivières du Sud Ardèche. Après le diagnostic, les experts vous proposent une série de travaux à réaliser : mise en place de batardeaux, de clapets anti retour sur les canalisations d'évacuation afin que l'eau de la crue ne fasse pas remonter les eaux usées. Ils vous donnent des conseils pour sécuriser votre extérieur : arrimer les tas de bois qui peuvent former des embâcles, signaler les bord de la piscine qui peut devenir un piège pour les sauveteurs. Ces travaux sont pris en charge en partie par les collectivités.