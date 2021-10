Sud Mosellan : une nouvelle centrale solaire à Morhange

Un nouveau parc photovoltaïque est inauguré ce mardi en Moselle.. Cette centrale solaire a été construite à Morhange, près du pôle d'activités Domofutura, par Neoen.

Cette société se revendique être le premier producteur indépendant français d'énergies renouvelables.Elle s'est installée sur un terrain municipal qui s'étend sur près de 11 hectares. Ce terrain a été utilisé au 20e siècle par les armées allemandes puis françaises qui y effectuaient des exercices de tir.

Pour ce site, la ville de Morhange a signé un bail emphytéotique de 30 ans, avec Neoen.

Sur place, environ 20 000 panneaux solaires. Cette nouvelle centrale a une puissance de 9 Mégawatt-crête. Cela représente la consommation électrique annuelle d'une ville de 3700 habitants. Ce parc photovoltaïque est relié au réseau Enedis.

Le site a été mis en service, en août dernier. Coût de l'opération pour Neoen, environ 8 millions d'euros.

L'entreprise ne compte s'arrête là. Selon, Alban Chagnard, le responsable des appels d'offres et de la pré-construction solaire chez Neoen, d'autres projets sont à l'étude en Moselle : à Valmont et à Morhange, où l'entreprise pourrait installer un second parc photovoltaïque.