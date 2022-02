Sud-Touraine : une centaine de manifestants réunis contre les projets de parcs éoliens

L'Indre-et-Loire ne compte aucun parc éolien et ils aimeraient que cela reste ainsi. Une centaine de personnes - dont des élus locaux - ont manifesté ce samedi matin à Preuilly-sur-Claise, répondant à l'appel de deux associations, l'Apep (association de protection de l'environnement pressignois) et l'Adecte (Association pour la défense de l'environnement charnizéen et des territoires environnants).

"Regardez, on est encerclé" fustige André Guyomard, membre de l'Apep, qui pointe sur une carte l'ensemble des projets en cours ou à l'étude dans le Sud-Touraine. "Ici, dans ce périmètre de vingt kilomètres autour du Petit-Pressigny, on les aura en permanence ! Dans la Vienne il y en a beaucoup, dans l'Indre il y en a beaucoup, on est le seul département à être épargné. Et donc le président de la région Centre et la préfète nous disent qu'il n'y a pas de raisons que les autres départements en aient et pas nous." D'après l'Apep, dix des trente-quatre projets déposés en préfecture se trouvent dans le Sud-Touraine. "L'habitat est assez dispersé, il y a de l'emplacement et les promoteurs en profitent" explique Dominique Vandeweghe, le président de l'association, "mais les paysages vont être complètement dénaturés".

La carte du Sud-Touraine déployée par les opposants. Les points noirs correspondent, selon l'Apep, aux projets d'éoliennes à l'étude ou en cours © Radio France - Romain Dézèque

Une enquête publique démarre le 17 février pour l'un des projets de Charnizay

Parmi les projets les plus avancés, il y a celui du Petit Pressigny (huit éoliennes) - contesté devant la cour d'appel administrative de Versailles par l'Apep - et celui de Charnizay-Le Petit Pressigny, qui pourrait accueillir sept éoliennes. Pour ce dernier, l'enquête publique démarre le 17 février. À une semaine du rendez-vous, il s'agit aussi de mobiliser les troupes. Une pétition a été lancée ce samedi. "On n'a que deux mois pour examiner les 2.000 pages des promoteurs, c'est un lourd travail qu'on doit faire" explique Vincent Pasquier, président de l'Adecte. "C'est extrêmement bien présenté, ce sont des bureaux d'études spécialisés qui montent ce genre de projet et qui mettent en avant les bienfaits supposés. On n'est pas spécialisé dans ces domaines là donc on essaye d'informer les gens pour qu'ils apportent leur contribution à cette enquête publique. Mais on n'a l'impression de se battre contre un mur."

D'autant que deux autres projets sont à l'étude autour de Charnizay (au total 11 éoliennes), ce qui a le don d'agacer Jacques, un habitant : "Les éoliennes, c'est une grosse histoire de pognon, une arnaque, tout simplement. Ça détruit l'environnement, ça consomme aussi du CO2 pour la fabrication des éoliennes, ça dévalorise le patrimoine local... donc tout est négatif."

Philippe, propriétaire d'un gîte dans un château, pointe certaines incohérences : "J'ai un moulin, et je voulais mettre une turbine pour produire de l'énergie électrique. On m'a fortement déconseillé, voire complètement découragé, parce que la politique est de supprimer toutes les retenues d'eau. Je voulais mettre des panneaux solaires. Ça a été refusé une fois. Par contre sur la colline en face de chez moi, je vais voir les éoliennes qui vont surplomber mon château. Le mix énergétique, pourquoi pas. Mais là j'ai l'impression qu'à mon égard, ce n'est pas du mix énergétique mais c'est surtout tout pour les éoliennes."