Sur France Bleu Champagne-Ardenne, la journée Arbres et Forêts a duré trois jours !

Pour l'occasion, France Bleu Champagne-Ardenne a couvert l'évènement pendant trois jours. Retour sur ces journées riches d'enseignements, de rencontres et de pistes prometteuses pour l'environnement !

Vendredi 25 novembre, entre 8 et 10 heures, notre animateur Nicolas Schmitt et notre journaliste Alexandre Blanc se sont rendus à Verzy au collègue Paul Éluard, dont le proviseur, Wilfrid Winieski, a eu la gentillesse d'accueillir notre équipe une partie de la matinée. Les élèves ont particulièrement apprécié leur rencontre avec notre animateur, ainsi que leur découverte de cette journée spéciale consacrée aux arbres et aux forêts.

Les invités de l'émission concernant la journée spéciale des arbres et de la forêt, en direct du collège Paul Éluard de Verzy © Radio France - © Tony Verbicaro

Notre équipe a pris soin de demander aux enfants ce qu'ils considéraient comme important dans le domaine des arbres et de la forêt. L'équipe a également veillé à sensibiliser les enfants à prendre soin de leur environnement et particulièrement des arbres, car la forêt se meurt bien trop en silence.

Mais cette action n'a pas été isolée, dans la région, et s'est notamment inscrite dans une démarche globale de protection de l'environnement et de développement des connaissances du jeune public.

On a pu entendre des reportages consacrés au chantier de plantation organisé par l'association Des Enfants et des Arbres . à Reuves, près de Sézanne.

Troisième temps fort : l'organisation d'une plantation par France Bleu et l' ONF (Office National des Forêts) à Colombey-les-Deux-Églises. Ici, c'est une classe de quatrième du collège local qui s'est mobilisée.

Quatrième temps fort : samedi 26 novembre, à Reims, une action de plantation participative, aussi appelée crowdplanting, a été initiée par Reforest'Action , entreprise française certifiée B Corp.

Toutes ces actions ont connu un énorme retentissement sur les antennes de France Bleu, puisque les 44 stations locales s'en sont fait l'écho toute la journée du vendredi 25 novembre.