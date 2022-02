Sur l’île de la Barthelasse un bras de fer entre un agriculteur bio et des associations écologistes

Ce bâtiment qui se situe entre l’école et le Rhône va permettre à l’arboriculteur de débarrasser et de mettre à l’abri ce qu'il entrepose à côté du château de la Barthelasse. Depuis plusieurs années il a entrepris de racheter des terres en riche et de les replanter en pommiers et poiriers bios. L’agriculteur fait valoir qu’il dispose d’un permis de construire en bonne et due forme et que son projet prévoit aussi la plantation de plusieurs centaines d’arbres d’essence variées autour du bâtiment pour le rendre aussi discret que possible et favoriser la bi diversité.

Du rififi sur l'île !

Mais quatre associations écologistes SOS Barthelasse, Sauvons nos terres 84, Foll'avoine et France Nature Environnement estime qu'on artificialise des terres agricoles dans une zone inondable. Qui plus est au moment où les digues qui bordent l’île doivent être rehaussées. Un chantier qui prévoit d’abattre les arbres de la ripisylve. Les militants plaident pour un projet alternatif qui permettrait de préserver la forêt des berges. Mais leur opposition à la construction du hangar agricole énerve au plus haut point une partie des Barthelassiens.

