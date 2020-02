Sur l'Île de Ré, des sapins sont posés sur la dune pour limiter l'érosion

Les Portes-en-Ré, France

Sur l'Île de Ré, on stoppe l'érosion de la dune grâce aux sapins de Noël. Mais n'allez pas jeter le vôtre sur la dune pour autant, ça ne marchera pas et vous risquez une amende. Dans le cadre de ces opérations, c'est l'Office national des forêts (ONF) qui pilote, qui récupère les sapins des particuliers et qui les apporte sur la plage. L'office ne prend que des vrais sapins, pas de sapins synthétiques. L'objectif, c'est de ralentir le sable quand il est emporté par le vent et, donc, de le garder sur la dune grâce aux six tonnes de sapins que l'ONF a récupérées.

La petite Lilou, cinq ans, est venue aider sa maman à empêcher l'érosion du littoral de l'Île de Ré. © Radio France - Yvan Plantey

Sur cette plage, les bénévoles saisissent rapidement l'ampleur de l'érosion, notamment avec la maison de la dune. Elle est au bord du gouffre, le mur en pierre qui entoure cet écomusée s'est en partie effondré.

Certains parents ont même emmené leurs enfants avec, c'est le cas de Lilou, cinq ans : " On lui a expliqué pourquoi elle était là et je pense qu'elle comprend globalement ", indique Virginie, sa maman.

La dune, un bout de patrimoine de l'Île de Ré

Mais cette dune n'est pas sujette aux seuls enjeux écologiques et environnementaux. Comme l'indique Michel, qui habite aux Portes-en-Ré depuis 20 ans, elle a " aussi une part importante dans notre patrimoine, c'est une des plus belles dunes de l'Île de Ré qui est en train d'être _attaquée par la mer depuis longtemps_. Donc ce que l'on fait, c'est déjà un petit quelque chose ".

La mur en moellons qui entoure la maison de la dune a été peu à peu rogné à cause de l'érosion de la dune. © Radio France - Yvan Plantey

Les opérations sont terminées pour cette année. L'ONF reprendra les collectes en janvier prochain et, en attendant, si vous avez encore votre sapin dans votre garage, vous pouvez toujours aller le déposer à la déchetterie.