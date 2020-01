Sur la côte bretonne, les dunes ont souffert avec les coups de vent

Des nouveaux coups de tabac sont passés sur la Bretagne la semaine dernière. Et comme à chaque fois, ils abîment certaines plages et cordons dunaires. Comme à Treffiagat, dans le pays Bigouden.

Treffiagat, France

Michel habite le hameau de Lehan, en bord de mer, sur la commune de Treffiagat, près du Guilvinec. Et en se promenant, il constate les récents dégâts sur la dune. "On voit des éboulements, et on ne les voyait pas il y a dix jours. Ils sont tombés avec la grande marée. Ça s'éboule, ça grignote, c'est évidemment un travail de sape", constate ce retraité qui vit ici depuis de nombreuses années.

La dune recule et le sable s'en va

La dune recule ici à chaque nouveau coup de vent, combiné à une grande marée. Alain, lunettes de soleil sur le nez, a l'habitude de passer à vélo : "Depuis le mois de novembre, il y a eu différents coups de vent. Ils ne sont pas forcément tous très forts, mais la dune recule et le sable s'en va". Beaucoup d'habitués mettent aussi en avant la montée des eaux, qui n'arrange rien.

Des protections pas suffisantes

120 pieux, enfoncés de quatre mètres dans la plage, ont été installés en 2016. La dune a aussi été renforcée l'année dernière. Françoise, une riveraine, regrette de voir encore des traces de pas sur le sable, pourtant protégé par un fil de fer. "Il faudrait que les gens ne montent pas dessus. Il y a aussi ça qui peut faire que ça ne tienne pas".

Aucun élu de la mairie de Treffiagat n'était disponible pour nous répondre. La maire de la commune dénonçait l'hiver dernier le manque de soutien de l'Etat.