Sur la place de la place de la Comédie à Montpellier, la douceur des températures fait le bonheur de certains

C'est l'été indien, avec deux ou trois semaines de retard. Normalement, ce phénomène qui s'observe le plus souvent en Amérique du Nord, se produit juste avant l'hiver et après les premiers coups de froid de l'automne. En France, et entre Noël et le jour de l'an, c'est plus rare. Mais visiblement, plus du tout exceptionnel avec le réchauffement climatique.

La douceur fait le bonheur d'une majorité de commerçants montpelliérains

En tout cas, la douceur qui règne sur l'Hérault depuis quelques jours fait le bonheur de beaucoup. Les promeneurs en premier lieu, mais aussi une majorité de commerçants montpelliérains. Nathalie, et son vélo-taxi "petit trip 34" a battu des records de kilomètres cette semaine. "J'ai regardé mon compteur ce matin. Hier, j'en ai fait 33 ! Cela correspond plutôt à une moyenne d'un jour de printemps ou d'été. C'est pas bon signe en terme de climat, mais c'est bon pour mon commerce !"

À quelques mètres de là, Morey, commerçant itinérant, vend quant à lui des vêtements. Mais ce sont surtout des vêtements chauds qui s'entassent sous une grande toile de tente. Et en ce moment, la clientèle ne se précipite pas dessus : "Avec le réchauffement des températures, on ne vend plus de fourrures, de doudounes ou de parkas. Et j'en ai beaucoup plus à vendre que des vêtements légers".

Lionel, lui, a la solution, quelque soit la température qui règne. Dans sa boutique du triangle, il vend des crêpes quand il fait froid, et des glaces, quand il faut plus doux. Et en ce moment, beaucoup plus de glaces que d'habitude en décembre. "Moi je suis très content. Si je dois comparer par rapport à la semaine dernière ou il faisait 10 degrés, mon chiffre d'affaire a progressé de 40%, grâce aux ventes de crèmes glacées et autres milkshakes. Et surtout, on travaille dès le début de l'après-midi, alors que le plus souvent, les ventes se concentrent sur la fin de journée, quand les températures se refroidissent."

Une première semaine de 2022 douce et ensoleillée

Selon Météo France, les températures devraient baisser de quelques degrés à partir de ce vendredi 31 décembre, mais rester assez agréables (maximales entre 13 et 16 degrés). La première semaine de l'année 2022 s'annonce elle aussi douce et ensoleillée dans le ciel montpelliérain.

