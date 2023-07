Sur la plage de Frontignan, des dromadaires collectent les déchets

Sur le sable, Karlo et Lily ne passent pas inaperçus. Les deux dromadaires âgés de 3 ans tenus avec une longe avancent en silence au milieu des serviettes, des glacières et des parasols. "On collecte le plastique, le verre, le carton mais pas la nourriture ni les mégôts" explique Cécile Lemeur la propriétaire de l'association Dromasud .

Ce samedi 15 juillet le convoi parti du port en début d'après midi se dirige vers Sète. La prochaine fois ( le 29 juillet ) ce sera vers les Aresquiers. Partout l'accueil est formidable 'je trouve ça super dit une maman, en plus ca fait une petite activité pour mes filles qui ont pu caresser les camélidés"

Sensibiliser à la protection de l'environnement

C'est la ville de Frontignan qui a eu cette idée originale. "Pour préserver la plage et limiter l'érosion on ne passe plus avec le cribleur mécanique" explique Marie Ranaivoson chargée de mission sur l'espace balnéaire et littoral. Nous avons installé des poubelles aux entrées de plages ou les habitants sont invités à trier. "Tous les jours, nous avons neuf saisonniers qui ramassent les détritus à la main de 6h a midi. Les animaux eux ne collectent que quelques kilos mais c'est un bon outil pour sensibiliser" se réjouit Jean-Louis Molto adjoint délégué aux espaces portuaires et balnéaires, "on veut éveiller les consciences à la biodiversité, au respect des espaces naturelles".

Le dromadaire attire l'oeil, ça fait sourire les enfants et leurs parents et en prime une fois le déchet jeté, le selfie est autorisé, on appelle cela un camelfie !

