Difficile de créer des pistes cyclables sur le littoral de la Côte d'Azur. On ne peut "ni pousser les immeubles, ni déménager les montagnes ou la mer" le maire d'Antibes imagine des aménagements pour les vélos par petites tranches. L'objectif : relier un jour Menton à Théoule.

Sur la route de la Méditerranée à vélo : on avance doucement

Jean Léonetti sait bien que les méditerranéens rêvent de parcourir le littoral de Menton à Théoule-sur-Mer mais il avoue que cela ne sera jamais totalement réalisable.

Il faut composer explique le maire également président de la CASA (Communauté d'Agglomération de Sophia Antipolis). "On ne peut pas déplacer les immeubles, ici tout est construit en bord de mer ou en zone protégée comme le Cap d'Antibes. Il faut donc oublier les rêves de pistes cyclables géantes le long du littoral. L'espace ne le permet pas."

Les aménagements sont réalisés en fonction de chaque possibilité géographique, parfois sur les routes "en cohabitation avec les voitures" parfois sur le bord de mer " en cohabitation avec les piétons". C'est du cas par cas. Du mètre par mètre.

Par contre la zone ouest de la Côte d'Azur, surtout la technopole de Sophia Antipolis installée dans une vaste zone boisée et moins habitée continue de poursuivre son développement avec toujours plus de nouvelles pistes pour les vélos. Une zone déjà bien pourvue.

Une voie entre Opio et Roquefort

Le collège international César de Roquefort les Pins sera bientôt relier à Opio avec un nouvel itinéraire à vélo qui passera dans les bois et permettra aux élèves qui souhaitent rejoindre le réseau des bus de se déplacer entre le collège et Opio. Des boxes seront aménagés pour déposer les vélos en toute sécurité.

La route du bord de mer sécurisée à la Siesta

La fameuse route du bord de mer entre Villeneuve-Loubet empruntée par 3000 vélos par jour sera sécurisée avant l'été 2021 promet Marie Rose Benassayag, élue au conseil départemental des Alpes Maritimes. Une réunion est prévue avec les représentants de la préfecture en avril. L'idée est "de mettre fin au stationnement actuel en augmentant les balises pour séparer la piste cyclable des zones de stationnement qui étaient autorisées jusqu'à présent".

200 vélos électriques prêtés par la CASA

La Casa continue de prêter des Vélos électriques à l'essai pour 15 jours, elle développe aussi les possibilités de stationnement à l'aide d'arceaux et installe des boxes de stationnement. Les projets sont ambitieux : atteindre d'ici 2025 : 140 kilomètres d'aménagements jalonnés au sein de Cap Azur, le Pôle métropolitain Cotes Alpes Provence. Sont prévus un tour de la technopole Sophia et deux axes pour rejoindre depuis cette zone Vallauris-Golfe Juan d'une part et Antibes- Juan le Pins d'autre part.