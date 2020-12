Sur le canal d'Orléans, des outils pour mieux prévenir les inondations

Le conseil départemental du Loiret installe des capteurs pour surveiller le niveau de l'eau sur le canal d'Orléans et ses affluents. Et développe surtout un modèle mathématique spécifique pour mieux prévenir les inondations et alerter les communes plus tôt et plus efficacement.

Les inondations de mai 2016 sont encore dans toutes les mémoires des riverains du canal d'Orléans. La montée des eaux exceptionnelle, en quelques heures, avait fait des milliers de sinistrés entre Fay aux Loges et Chécy. Et la question, "aurait-on pu éviter cela ?", est encore bien présente.

Eviter, sans doute pas, prévient le président du conseil départemental du Loiret, Marc Gaudet : "en 2016, même avec les outils dont nous disposons aujourd'hui, nous aurions eu des inondations, liées à différents facteurs d'une ampleur inédite. Mais nous aurions sans doute pu limiter les dégâts".

Le président du conseil départemental du Loiret Marc Gaudet et Yves Bergaud, en charge du canal d'Orléans à Fay aux Loges © Radio France - Anne Oger

Le conseil départemental - pourtant toujours pas propriétaire du canal d'Orléans, car les procédures d'acquisition auprès de l'Etat, lancées en 2018, n'ont toujours pas abouti - a développé plusieurs outils pour mieux surveiller la montée des eaux et prendre en compte ces différents facteurs pouvant contribuer à une inondation. Ils sont opérationnels, depuis le mois de mai dernier.

Des capteurs et un modèle mathématique

Il s'agit en premier lieu de capteurs, installés tout au long du versant Loire du canal d'Orléans, entre Combreux et Orléans (il y en a sept au total), mais aussi sur les affluents du canal, le Cens et la Bionne. Ainsi que sur les étangs d'alimentation alentours (le risque d'une montée des eaux incontrôlée sur ces étangs serait la défaillance d'une digue, avec des conséquences très lourdes pour les populations).

Mais la vraie nouveauté, c'est la mise en place d'un outil de modélisation informatique, créé et calculé spécialement pour le canal d'Orléans, et qui prend en compte toutes les données scientifiques contribuant à une inondation : les prévisions météo sur la pluviométrie, la montée des eaux sur tout un secteur, mais également le niveau de saturation des sols en eau.

La pluviométrie et la saturation des sols pris en compte

"En 2016, c'est parce que les sols étaient déjà saturés à 90%, avant les fortes pluies de la fin du mois de mai, que le canal a débordé" rappelle Yves Bergaud, responsable du service canaux et environnement au conseil départemental du Loiret. Et d'ailleurs cela s'est vérifié en mai 2020, alors que cet outil venait d'être configuré et livré au département.

"Nous avions des prévisions de pluviométrie importantes sur les jours à venir" raconte l'agent du département. "Mais le modèle mathématique nous a dit qu'au vu de la saturation des sols, moins de 15%, le risque était très faible. Alors nous avons pris nos précautions et alerté les communes, parce que nous ne voulions pas nous fier uniquement à un outil informatique, mais ses prévisions se sont révélées exactes, il n'y a pas eu de crue du canal d'Orléans".

Alerter les secours et les communes beaucoup plus tôt

Ces nouveaux outils rassurent beaucoup Frédéric Mura, le maire de Fay aux Loges. Sur sa commune, 1600 personnes avaient été évacuées lors des inondations de 2016, personne ne l'a oublié. "Il y avait déjà des capteurs sur les affluents du canal, mais ils ont été arraché très vite, et nous avons été pris de court. Avec ce modèle, nous aurons du temps, nous serons prévenus plus tôt, et ça change tout, ça permet à ceux qui ont une maison de plain-pied de se mettre à l'abri, à la commune d'évacuer si besoin. Avec les phénomènes climatiques que nous connaissons aujourd'hui, moi je pense que cet outil est essentiel" dit Frédéric Mura.

Frédéric Mura le maire de Fay aux Loges en novembre 2020 © Radio France - Anne Oger

L'élu rappelle qu'il ne s'agit pas d'éviter une crue, mais de mieux se préparer, et c'est précisément le but de tout le dispositif : "on nous dit qu'on aura quatre à six heures d'avance, par rapport à 2016, et c'est vraiment ce qui nous a manqué". Le système prévoit en effet plusieurs niveaux d'alerte, qui commencent par un SMS envoyé aux communes et aux secours dès que les prévisions le justifient.

Des "clapets" devant les portes des écluses

Par ailleurs, ce plan de prévention prévoit aussi la construction de "clapets" en amont de certaines écluses, les plus stratégiques (Vitry aux Loges, Donnery, Mardié et Pont aux Moines). Ici il s'agit de pouvoir s'assurer que les écluses seront ouvertes en cas besoin. "En cas de crue, la pression de l'eau est si forte sur une écluse, que l'ouverture des portes devient impossible" explique Alain Touchard, le maire d'Ormes et vice-président du conseil départemental en charge des infrastructures.

"Avec ce système de clapet, une plaque de fer installée au fond du canal quelques mètres en amont de l'écluse, et que l'on remonte quand l'eau monte, on crée une sorte de vide, qui réduit la pression". Mais chacune de ces installations coûte un million et demi d'euros.