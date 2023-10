"Sur le massif jurassien 10% des surfaces sont touchés par les scolytes" estime Mathieu Mirabel de la DRAF

En Franche-Comté, les deux principales victimes de l'épidémie de scolytes, ces insectes qui s'attaquent aux résineux, sont le sapin pectiné et l'épicéa, qui représentent un tiers de la surface des forêts dans la région. La nouveauté préoccupante cette année, "c'est qu'on est au plus haut de cette épidémie en altitude, à 800-1000 mètres d'altitude, là où l'épicéa est dans son aire naturelle", constate Mathieu Mirabel, le responsable Santé forêt à la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt.

Plus chaud et plus sec en altitude qu'en plaine

"On a eu une anomalie de déficit hydrique, c'est-à-dire qu'il a fait plus chaud et plus sec en altitude qu'en plaine en 2022" explique encore l'expert. "Les arbres ont été affaiblis et les scolytes en ont profité pour proliférer. Globalement aujourd'hui 10% des surfaces sont impactées sur le massif jurassien, ça peut paraître peu mais c'est énorme".

Mathieu Mirabel est le responsable du département Santé forêt à la DRAAF, la Direction régionale de l'alimentation, l'agriculture et la forêt. © Radio France

Un développement exponentiel des scolytes

"Le développement des scolytes est exponentiel, donc on peut craindre des dégâts de plus en plus importants si on enchaîne les années de sécheresse et de fortes chaleurs" s'inquiète encore Mathieu Mirabel. "Rien ne dit qu'on ne va pas continuer sur cette lancée si les conditions météorologiques ne changent pas, avec des impacts économiques très forts à court terme" [car les bois scolytés ce vendent beaucoup moins chers, ndlr].

"La nature a horreur du vide, elle va se renouveler, mais avec le rythme du changement climatique, on n'est donc pas assurés d'avoir un couvert forestier à long terme", alerte encore le responsable Santé forêt à la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt. Son interview est à retrouver ici en intégralité.