Sur le plateau de Millevaches, le Parc naturel appelle à la "cohabitation" entre apiculteurs

Pour la première fois, le Parc naturel publie un communiqué pour "repenser la cohabitation" sur le plateau de Millevaches. Une manière aussi de tirer la sonnette d'alarme sur un sujet qui préoccupe de plus en plus d'apiculteurs du Limousin, la transhumance des abeilles.

La pratique n'est pas nouvelle. Depuis longtemps, de nombreux producteurs déplacent leurs ruches le temps de quelques semaines, voire quelques mois dès le printemps pour faire bénéficier leurs abeilles des ressources du plateau de Millevaches. Des apiculteurs locaux, mais aussi des professionnels qui proviennent parfois des départements voisins.

Une cohabitation parfois dure à accepter

Etant donné la raréfaction des ressources en pollen dans certains régions de France, de nombreux apiculteurs se réfugient donc plus longtemps, parfois jusqu'à l'automne sur le plateau de Millevaches. Non sans poser quelques soucis. "On voit parfois arriver des camions avec 100, 200 ruches", témoigne Antoine Huguenin, chargé de mission au PNR de Millevaches. Alors que les producteurs locaux ont plutôt tendance à gérer entre 15 et 25 ruches.

Ce déséquilibre peut donc parfois générer des tensions entre apiculteurs. Le Parc naturel appelle donc aussi les propriétaires terriens (particuliers, agriculteurs et même des communes) du plateau à rester vigilants. Ces derniers sont en effet souvent contactés par d'autres apiculteurs pour installer leur ruchers le temps de la transhumance.

Si vous êtes propriétaire et que vous êtes concerné, le PNR vous invite d'abord à vous rapprocher des apiculteurs locaux, ceux qui vivent à l'année sur place, "de manière à évaluer les possibilités de cohabitation". Autrement dit, voir si les ressources sont suffisantes pour toutes les abeilles, mais aussi pour tous les autres pollinisateurs des écosystèmes environnants.