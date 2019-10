Terre de Cévennes vous emmène en randonnée sur les traces de l’écrivain Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson, est un écrivain écossais et un grand voyageur, célèbre pour son roman L'Île au trésor et pour son récit Voyage avec un âne dans les Cévennes.

Saint-Germain-de-Calberte, France

L'écrivain y relate sa randonnée entreprise en automne 1878 : la traversée des Cévennes à pied. Son unique compagnie est l'ânesse prénommée Modestine. Le chemin de Stevenson est devenu 140 plus tard, un sentier de randonnée connu dans le monde entier. Chaque année des milliers de personnes viennent en Lozère marcher sur les pas de Robert Louis Stevenson. Saïd Makhloufi vous embarque avec tout un groupe de marcheurs qui a décidé à la manière de l’écrivain de vivre cette aventure en Cévennes. Et comme pour l’écrivain, la randonnée se fait accompagner par des ânes.

Comme Robert Louis Stevenson, la caravane des ânes a quitté Le Monastier-sur-Gazeille le samedi 21 septembre, pour la première étape de son voyage à travers les Cévennes. Composée de huit ânes et une dizaine de marcheurs, accompagnés par des membres de l’association sur le chemin de Robert Louis Stevenson, elle terminera son voyage le 4 octobre, à Saint-Jean-du-Gard, après environ 300 kilomètres en quatorze étapes.

Un cheminement littéraire

Le chemin de Stevenson a été ouvert en 1878 par le célèbre romancier écossais Robert Louis Stevenson, inoubliable auteur de L'Île au trésor. Suite à une déception amoureuse, il entreprit ce périple à travers le sud du Massif Central, marchant sur les traces des camisards, réplique cévenole des covenanters des Highlands, résistants à l'oppresseur anglais dont les exploits avaient bercé son enfance. Sa lecture de la trilogie auvergnate de George Sand, dont l'intrigue d'un des romans se déroule en Velay, point de départ du chemin de Stevenson, l'orienta aussi vers cette destination. C'est donc en empruntant le chemin de son illustre aînée que Stevenson, accompagné de son ânesse Modestine, héroïne de son livre Voyage avec un âne dans les Cévennes, parcourut sur plus de 200 kilomètres les chemins reliant Le Puy-en-Velay à Alès. En souvenir de l'écrivain, les balises du GR70, dit chemin de Stevenson, arborent les couleurs de l'Écosse, soit bleu et blanc.

Extrait du livre de Robert Louis Stevenson : "Quant à moi, je voyage non pour aller quelque part, mais pour marcher. Je voyage pour le plaisir de voyager. L'important est de bouger, d'éprouver de plus près les nécessités et les embarras de la vie, de quitter le nid douillet de la civilisation, de sentir sous mes pieds le granit terrestre."

Dans son récit Voyage avec un âne dans les Cévennes, il évoque quelques épisodes marquants de la guerre des camisards périodes tourmentées dans l'histoire de cette région protestante.

Après la mort de Stevenson, le succès du livre et l’engouement pour le voyage qu'il relate se développèrent rapidement, au point qu'à l'occasion du centenaire du voyage, en 1978, un itinéraire de randonnées a été mis en place, pour permettre aux amateurs de répéter le voyage d'aussi près que possible. Cet itinéraire fut ensuite intégré au réseau des chemins de grande randonnée sous le nom de GR 70, appelé le "chemin de Stevenson".

Le chemin de Stevenson voit chaque année de très nombreux randonneurs en Lozère . Cette fréquentation engendre une activité économique non négligeable.

La Lozère, terre de randonnée

Pour y pratiquer la randonnée pédestre, la Lozère est un véritable paradis. Autant pour la diversité du terrain, adaptable à tous les niveaux que par la variété des paysages, le territoire offre des occasions uniques de randonnées. Depuis l'ancienne province du Gévaudan jusqu'aux Cévennes, des Gorges du Tarn à l'Aubrac en traversant les hautes terres de Margeride, le randonneur chevronné, tout comme le simple promeneur, reste séduit par ses vacances en Lozère.

Le comité départemental, représentant la fédération Française de la randonnée Pédestre sur le département, gère plus de 2 450 km de sentiers dont 1 950 km de Grande Randonnée (GR) et 2 373 km de Promenade et Randonnée (PR). Certains grands itinéraires célèbres traversent la Lozère, notamment le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle (GR65), La Regordane (GR700), le Chemin Urbain V (GR670) ou bien le Chemin de Stevenson (GR70). Le "Tour du Mont-Lozère" (GR68), le "Tour des Monts d'Aubrac (GR6 et GR60), et le chemin de Saint-Guilhem-le-Désert, constituent également de grands classiques régionaux de la randonnée.