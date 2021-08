Sur les routes des vacances : "Beaucoup trop de mégots de cigarettes sont encore jetés par les fenêtres"

Les jets de mégots par la fenêtre des voitures sont-ils le fléau des vacances ? Il a 15 jours, le 24 juillet , 850 hectares sont partis en fumée au niveau de Moux, dans l'Aude, vraisemblablement à cause d'une cigarette jetée au niveau de l'A61. Par ailleurs, un Français, conduisant une voiture immatriculée en Occitanie, était recherché en Espagne après avoir jeté un mégot sur la Costa Brava après qu'une vidéo filmant son acte a fait scandale sur les réseaux sociaux. Il s’est rendu jeudi à la police espagnole, selon Le Parisien, et a écopé d'une amende.

3.500 cendriers de poche distribués sur les autoroutes des vacances

Et en effet, beaucoup de Français jettent encore leur mégot de cigarettes. "On a fait des enquêtes et sur une départementale près d'Aix-en-Provence, on a trouvé 2541 mégots sur 100 mètres étalon", assure Luc Langeron, directeur départemental de l'Entente pour la Forêt Méditerranéenne . Alors pur sensibiliser les automobilistes, il était présent aux côtés de membres de la fondation Vinci Autoroutes ce vendredi sur l'aire de Port Lauragais de l'A61, l'autoroute des vacances qui va de Toulouse à Narbonne.

D'autres opérations sont programmés un peu partout dans le sud de la France (la dernière la semaine prochaine sur l'aire de Vidauban), avec une voiture très voyante où l'on peut lire "Stop mégots" et la distribution de 3.500 cendriers de poche. Sur ces cendriers, on peut lire "un mégot dans la nature = 500 litres d'eau polluée = 1 risque d'incendie avéré". Les mégots, au-delà du risque incendie, sont en effet très polluants. Les fumeurs rencontrés par France Bleu le savent tous, mais certains reconnaissent jeter quand même leur mégot par la fenêtre. "Peut-être pour ne pas salir le cendrier", avance Olivier.

Et la problématique des déchets est plus large que les cigarettes : "25 tonnes de déchets sont ramassés chaque jour sur les autoroutes de France", assure Philippe Carton, chargé de projet à la Fondation Vinci autoroutes pour une conduite responsable.