Sur son arbre perché, Thomas Brail se bat contre l'autoroute Toulouse-Castres. Le militant s'est installé dans un platane, à la limite de la Haute-Garonne et du Tarn, pour empêcher l'abattage des arbres, et la construction de l'A69 Toulouse-Castres. Il était l'invité de France Bleu Occitanie ce lundi.

ⓘ Publicité

Mardi dernier, vous êtes monté dans un platane sur le tracé de la future autoroute, du côté de Vendine. Vous y êtes toujours ?

Oui, je suis toujours perché. Pourquoi ? Parce qu'une enquête environnementale a rendu 90% d'avis défavorables. Et elle a été clairement balayée du revers de la main par les deux préfets de Haute-Garonne et du Tarn, puisque deux jours après, ils ont signé l'autorisation pour cette autoroute A69.

Il faut savoir que les arbres qui ont été abattus sur ce tracé mercredi, alors que j'étais sur un arbre, avec une grosse machine juste à côté de moi, m'ont carrément mis en danger. Et ils ont été abattus illégalement puisqu'il y a un article de loi qui protège ces arbres. Sur ce projet, c'est 400 hectares de terres agricoles qui vont être artificialisés pour un gain de temps de douze minutes sur un trajet de 53 kilomètres et pour un coût de 17 euros l'aller-retour.

Mais à quoi ça sert de monter dans un arbre ? Tous les recours administratifs, juridiques, visiblement, sont épuisés...

Non, ils ne sont pas tous épuisés. Là, on va rentrer en période de nidification. Donc, jeudi, c'est la période de nidification qui va interdire l'abattage des arbres. Il y a peut-être des recours au tribunal ou quoi que ce soit. Mais quand vous demandez l'avis aux citoyens pour savoir s'ils ont envie de ce projet, ils n'en veulent pas.

Jeudi, c'est le 31 mars. Après, le concessionnaire Atosca n'aura plus le droit de couper les arbres ?

Exactement. À partir du 1er avril, il est interdit d'abattre les arbres. C'est la loi qui veut ça, parce que la nidification est en cours. Et d'ailleurs, juste à côté de moi, il y a un arbre qui a été abattu. Mais on a fait une vidéo et dedans, vous avez une petite mésange qui est en train de nicher. Donc même les relevés écologiques au niveau ornithologique, ils n'ont pas été faits correctement. C'est triste de voir que ces projets-là, ils avancent comme ils avancent, comme un rouleau compresseur alors que personne n'en veut.

Et en plus de ça, la 2X2 voies existante (une partie de l'actuelle RN126) a été payée par le contribuable, et on peut y rouler à 110 km/h. Et elle va être récupérée par les gestionnaires privés alors qu'elle a été payée par nos impôts. Moi, je suis là tous les matins. Et je peux vous assurer qu'il n'y a pas grand monde qui roule sur cette route.

À lire aussi Autoroute Castres Toulouse : le tribunal administratif estime que l’abattage des arbres peut se poursuivre