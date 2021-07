Surfréquentation et déchets : comment protéger les calanques cet été à Marseille ?

Pas question de revivre l'été 2020 dans les calanques de Marseille. Faute de voyages à l'étranger et avec beaucoup de lieux fermés à cause de la crise sanitaire, les touristes se sont rués vers Sormiou ou En-Vau, avec souvent des traces de leur passage. Déchets jetés un peu partout, mégots de cigarettes en fond de calanque, musique à fond ou voiture garée en pleine nature. Pour éviter que ça recommence, le parc national des Calanques a décidé de prendre des mesures pour cet été contre la surfréquentation et la pollution.

Suivre la fréquentation des calanques en temps réel

"Cette année, on souhaite innover en apportant au visiteur une information en temps réel sur le niveau de fréquentation", explique François Bland, le directeur du parc national des Calanques. Vous pourrez par exemple connaître en temps réel à quel point les accès et les plages des calanques sont saturés, via l'application "Mes calanques". Et le directeur du parc compte sur vous : "Si la plage est saturée, peut-être que le visiteur, de lui-même, réorientera sa visite", espère François Bland.

Si la plage est saturée, peut-être que le visiteur de lui-même réorientera sa visite - François Bland, directeur du parc des Calanques

Pour les conducteurs, l'office de tourisme teste aussi cet été un partenariat avec l'application Waze, qui vous indique normalement les embouteillages. Là, on pourra voir la saturation des lieux sur les secteurs de Luminy et des Goudes.

Éviter le hors-sentier et les déchets

Mais même en réduisant un peu la fréquentation, du monde est forcément attendu cet été dans les calanques. Le parc a donc une autre mission : réduire au maximum l'impact sur la nature. D'abord, en empêchant le hors-sentier. "On essaye d'aménager au mieux le site pour que les visiteurs soient amenés à emprunter les sentiers principaux", précise Chrystel Witz, chargée de médiation.

Autre fléau : les déchets. Pourtant, "la question des déchets était quasiment réglée sur les fonds de calanque et on s'est retrouvés avec des montagnes de déchets l'année dernière parce que les gens pensaient tout simplement que quelqu'un viendrait les ramasser", raconte Alain Vincent, délégué à l'action territorial du parc des Calanques.